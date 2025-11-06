Tinder "шпионит" за вашей галереей в телефоне: зачем приложение это делает

Tinder планирует использовать искусственный интеллект, чтобы улучшить процесс знакомств. Приложение тестирует функцию Chemistry, которая будет собирать информацию о пользователях через вопросы и анализ фото с их телефонов. Цель – лучше понимать интересы людей и создавать более точные совпадения, хотя эксперты уже ставят вопрос о приватности.

Компания Match Group, владелец Tinder, пытается оживить популярное приложение для знакомств после девяти кварталов подряд с падением количества платных подписчиков. Во время последнего отчета Match объявила, что тестирует новую функцию под названием Chemistry. Она призвана лучше понимать пользователей, задавая им вопросы и, с согласия, получая доступ к фотографиям на их телефонах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

Как Tinder хочет использовать ИИ для подбора пары?

Пилотное тестирование уже продолжается в Новой Зеландии и Австралии. По словам CEO Match Group Спенсера Раскоффа, Chemistry станет "основой опыта пользования Tinder в 2026 году". Алгоритм будет анализировать ответы и фото, чтобы выявить интересы человека. Например, если у пользователя есть фото с походов или гор, Tinder может предложить партнера с подобными увлечениями.

Как пишет TechCrunch, Match не единственная компания, которая стремится получить доступ к частным изображениям. В прошлом месяце Meta также представила функцию, использующую ИИ для анализа фото с телефона с целью предложить редактирование, даже если эти снимки не публиковались.

Несмотря на громкие заявления, выгода для пользователей от такого доступа к данным остается сомнительной. Match объясняет, что стремится сделать процесс знакомств более персонализированным, но это уже вызывает беспокойство относительно конфиденциальности.

Запуск новых функций пока негативно влияет на финансовые показатели компании. Match прогнозирует снижение прибыли Tinder в четвертом квартале на 14 миллионов долларов из-за тестирования Chemistry. Общий прогноз дохода Match на Q4 теперь составляет 865–875 миллионов долларов, что ниже ожидаемых аналитиками 884 миллионов долларов.

ИИ также используется в других инструментах Tinder. Например, алгоритм предупреждает пользователей перед тем, как они отправляют потенциально оскорбительные сообщения, спрашивая: "Вы уверены?". Другая система помогает выбирать самые удачные фото для профиля.

Кроме ИИ, Tinder вводит новые форматы знакомств – "моды" для различных типов взаимодействия, двойные свидания, проверку лица и обновленный дизайн профилей, где биография отображается уже на первой карточке.

Несмотря на это, приложение сталкивается с новыми тенденциями: молодежь все чаще ищет знакомства оффлайн, а американские пользователи меньше тратят на подписки из-за экономических трудностей. В третьем квартале доходы Tinder снизились на 3% по сравнению с прошлым годом, а количество платных пользователей упало на 7%.

В то же время общий доход Match вырос на 2% – до 914,2 миллионов долларов, что почти соответствует прогнозам аналитиков. Прибыль на акцию составила 62 цента, немного ниже ожидаемых 63 центов.

Как работает ИИ-помощник для знакомств от Facebook ?

Meta представила обновление сервиса Facebook Dating. Среди новых функций – Dating Assistant, который помогает пользователям находить более релевантные пары, и Meet Cute, что автоматически подбирает неожиданные знакомства.

Meta подчеркивает, что ассистент создан не для имитации чужой личности, а для улучшения поиска и удобства. В то же время у него есть функции, помогающие с профилем и даже с идеями для свиданий, что может вызвать сомнения у тех, кто ожидает максимальной аутентичности от знакомств.