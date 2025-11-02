Если вам надоел желтый оттенок на картинках ChatGPT – вот простые решения, как от этого избавиться

Многие пользователи замечают, что изображения, созданные ChatGPT, часто имеют легкий желтый оттенок. Из-за этого картинки выглядят менее реалистичными и немного "старинными". Есть несколько способов избавиться от этой особенности – от правильных подсказок до простого скрипта в Python.

Хотя не все нейросети добавляют теплый тон, ChatGPT заметно тяготеет к желтоватой гамме. Сначала это не бросается в глаза, но со временем становится очевидно: фоны напоминают сепию, а цвета выглядят теплее, чем должны. Некоторые пользователи предполагают, что модель могла быть обучена на большом количестве классических картин или изображений с теплым освещением. 24 Канал разобрался, в чем причина и рассказывает, как это исправить.

Почему картинки ChatGPT желтые и что с этим делать?

Например, запросы на приглашение на детский день рождения, кота-гладиатора в Колизее или концепт для презентации дают результат с похожим теплым оттенком. Это может портить общую атмосферу картинки и делать ее менее естественной.

Что можно сделать? Самый простой способ – сразу указать желаемые параметры цвета в промпекте. Формулировки вроде "neutral white balance", "no yellow cast, accurate skin tones" или "избегать желтоватых или сепийных тонов" помогают избежать излишнего тепла. Можно также уточнить условия освещения, например "яркий полуденный свет". Недостаток такого подхода – подсказки становятся длиннее и сложнее.

Есть и ограничения: попросить ChatGPT просто "сделать изображение менее желтым" после генерации не получится. Модель создаст новую картинку с другим балансом белого, но это уже будет другой вариант, а не коррекция оригинала.

Впрочем, существует решение для тех, кто хочет исправить цвет именно в уже созданном изображении. Пользователь Reddit под ником Linkpharm поделился Python-скриптом, который можно вставить в ChatGPT и применить к картинке. Модель выполнит его и скорректирует цвета, сохранив композицию и детали без изменений. Демонстрация "до" и "после" показывает четкую разницу – желтизна исчезает, а картинка становится более естественной.

Как пишет TechRadar, разработчики могут со временем исправить эту особенность, но пока что использование подсказок или скрипта – самые простые варианты. Или же можно попробовать альтернативы, например Nano Banana, входящий в экосистему Gemini.

Почему OpenAI собирается изменить музыкальную индустрию?

OpenAI готовит инструмент, который сможет создавать музыку из текстовых и голосовых подсказок. Как сообщает The Information, компания сотрудничает со студентами музыкальной школы Джульярд, чтобы собрать данные для обучения модели. Новый ИИ сможет, например, подбирать гитарное сопровождение к вокалу или создавать музыку для видео.

Пока неизвестно, на какой стадии находится разработка. Но это не первая попытка OpenAI создать ИИ-композитор. В прошлом компания уже экспериментировала с музыкальной генерацией, однако тогда проект не получил публичного продолжения.