Якщо вам набрид жовтий відтінок на картинках ChatGPT – ось прості рішення, як цього позбавитись

Багато користувачів помічають, що зображення, створені ChatGPT, часто мають легкий жовтий відтінок. Через це картинки виглядають менш реалістичними та трохи "старовинними". Є кілька способів позбутися цієї особливості – від правильних підказок до простого скрипта в Python.

Хоча не всі нейромережі додають теплий тон, ChatGPT помітно тяжіє до жовтуватої гами. Спочатку це не кидається в очі, але з часом стає очевидно: фони нагадують сепію, а кольори виглядають теплішими, ніж повинні. Деякі користувачі припускають, що модель могла бути навчена на великій кількості класичних картин або зображень з теплим освітленням. 24 Канал розібрався, в чому причина й розповідає, як це виправити.

Чому картинки ChatGPT жовті і що з цим робити?

Наприклад, запити на запрошення на дитячий день народження, кота-гладіатора в Колізеї чи концепт для презентації дають результат із схожим теплим відтінком. Це може псувати загальну атмосферу картинки та робити її менш природною.

Що можна зробити? Найпростіший спосіб – одразу вказати бажані параметри кольору у промпті. Формулювання на кшталт "neutral white balance", "no yellow cast, accurate skin tones" або "avoid yellowish or sepia tone" допомагають уникнути зайвого тепла. Можна також уточнити умови освітлення, наприклад "bright midday light". Недолік такого підходу – підказки стають довшими та складнішими.

Є й обмеження: попросити ChatGPT просто "зробити зображення менш жовтим" після генерації не вийде. Модель створить нову картинку з іншим балансом білого, але це вже буде інший варіант, а не корекція оригіналу.

Втім, існує рішення для тих, хто хоче виправити колір саме у вже створеному зображенні. Користувач Reddit під ніком Linkpharm поділився Python-скриптом, який можна вставити у ChatGPT і застосувати до картинки. Модель виконає його і скоригує кольори, зберігши композицію та деталі без змін. Демонстрація "до" та "після" показує чітку різницю – жовтизна зникає, а картинка стає природнішою.

Як пише TechRadar, розробники можуть з часом виправити цю особливість, але поки що використання підказок або скрипта – найпростіші варіанти. Або ж можна спробувати альтернативи, як-от Nano Banana, що входить до екосистеми Gemini.

Чому OpenAI збирається змінити музичну індустрію?

OpenAI готує інструмент, який зможе створювати музику з текстових і голосових підказок. Як повідомляє The Information, компанія співпрацює зі студентами музичної школи Джульярд, щоб зібрати дані для навчання моделі. Новий ШІ зможе, наприклад, підбирати гітарний супровід до вокалу або створювати музику для відео.

Поки невідомо, на якій стадії перебуває розробка. Але це не перша спроба OpenAI створити ШІ-композитор. У минулому компанія вже експериментувала з музичною генерацією, однак тоді проєкт не отримав публічного продовження.