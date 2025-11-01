Украинского хакера будут судить в США из-за участия в одной из самых известных хакерских банд мира

Гражданина Украины экстрадировали из Ирландии в Соединенные Штаты по подозрению в причастности к одной из самых известных в мире хакерских групп. Ему предъявлены серьезные обвинения, связанные с организацией масштабных кибератак и вымогательством миллионных выкупов, что может привести к длительному заключению.

В чем заключается суть обвинений?

43-летний Алексей Литвиненко, которого считают одним из членов киберпреступной группировки Conti, был доставлен в США после того, как ирландский суд принял решение о его экстрадиции. Процесс, длившийся с момента его ареста ирландской полицией в июле 2023 года по запросу американских правоохранителей, завершился в этом месяце, пишет 24 Канал со ссылкой на Bleeping Computer.

По данным следствия, в период с 2020 по июнь 2022 года Литвиненко играл важную роль в операциях группировки. Его подозревают в контроле над похищенными данными многочисленных жертв и рассылке писем с требованиями выкупа. Это было частью тактики двойного вымогательства, когда хакеры не только шифровали данные, но и угрожали опубликовать их в открытом доступе.

Если вину докажут, украинцу грозит до 20 лет заключения по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств и еще 5 лет за сговор с целью компьютерного мошенничества, говорится в официальном заявлении Министерства юстиции США.

Что известно о Conti?

Группировка Conti, имеющая российские корни, начала свою деятельность в 2020 году, став преемником другой известной группы Ryuk. Со временем Conti превратилась в настоящий киберпреступный синдикат, который контролировал разработку и деятельность таких вредоносных программ, как TrickBot и BazarBackdoor.

По информации Министерства юстиции США, по состоянию на январь 2022 года от действий Conti пострадало более 1000 организаций по всему миру, а сумма полученных выкупов превысила 150 миллионов долларов. ФБР также отмечает, что вредоносное программное обеспечение Conti чаще всего использовалось для атак на объекты критической инфраструктуры.

Представители ФБР заявили, что Литвиненко вместе с сообщниками участвовал в развертывании вируса-шифровальщика Conti против жертв в США и других странах, требуя миллионы в криптовалюте и накапливая огромные массивы украденных данных. В частности, в штате Теннесси злоумышленники требовали более 500 тысяч долларов от двух жертв, а данные третьей были опубликованы в сети, когда она отказалась платить.

Хотя бренд "Conti" официально прекратил свое существование, его участники не исчезли. Они разделились на меньшие группы и присоединились к другим киберпреступным проектам, таким как BlackCat, Black Basta, Hive, Quantum и Karakurt.

Это дело является частью масштабной международной борьбы с киберпреступностью: