Компания Apple в очередной раз обновила свои списки поддержки, что непосредственно повлияет на владельцев некоторых популярных в прошлом моделей iPhone и MacBook. Этот шаг является частью плановой политики жизненного цикла продуктов, из-за которой старые гаджеты постепенно теряют возможность официального обслуживания.

Что это значит для пользователей?

Накануне ожидаемой презентации новой линейки iPhone 17, которая запланирована на 9 сентября, Apple пересмотрела статус некоторых своих продуктов, переведя их в категории "винтажных" и "устаревших". Эти изменения являются стандартной практикой для компании, которая таким образом информирует пользователей о прекращении или ограничении сервисной поддержки, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление компании.

Согласно политике Apple, винтажными считаются устройства, которые компания перестала продавать более пяти, но менее семи лет назад. Для владельцев это означает, что получить ремонт в официальных сервисных центрах Apple или у авторизованных поставщиков услуг все еще возможно, но только при условии наличия необходимых запчастей.

В список "винтажных" на этот раз попали iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Оба не получали обновлений программного обеспечения с 2022 года, когда вышла iOS 16.

Значительно более строгие ограничения ждут владельцев устройств, которые попали в список "устаревших". К этой категории относят продукты, снятые с продажи более семи лет назад. Apple и ее партнеры полностью прекращают аппаратное обслуживание таких гаджетов. На этот раз статус устаревших получили три модели ноутбуков:

11-дюймовый MacBook Air (модель начала 2015 года).

13-дюймовый MacBook Pro (модель 2017 года) с четырьмя портами Thunderbolt 3.

15-дюймовый MacBook Pro (модель 2017 года).

После получения статуса "устаревшего", ремонт устройства становится невозможным в официальных сервисах. Единственное исключение касается аккумуляторов для ноутбуков Mac: их замена может быть доступной в течение 10 лет с момента прекращения продаж, но это также зависит от наличия деталей.

Отметим, что это не означает прекращение работы самих устройств. Они остаются функциональными и могут использоваться до тех пор, пока не сломаются.