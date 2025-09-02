Компанія Apple вкотре оновила свої списки підтримки, що безпосередньо вплине на власників деяких популярних у минулому моделей iPhone та MacBook. Цей крок є частиною планової політики життєвого циклу продуктів, через яку старіші ґаджети поступово втрачають можливість офіційного обслуговування.

Що це означає для користувачів?

Напередодні очікуваної презентації нової лінійки iPhone 17, яка запланована на 9 вересня, Apple переглянула статус деяких своїх продуктів, перевівши їх до категорій "вінтажних" та "застарілих". Ці зміни є стандартною практикою для компанії, яка таким чином інформує користувачів про припинення або обмеження сервісної підтримки, пише 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення компанії.

Згідно з політикою Apple, вінтажними вважаються пристрої, які компанія перестала продавати понад п'ять, але менш як сім років тому. Для власників це означає, що отримати ремонт в офіційних сервісних центрах Apple або в авторизованих постачальників послуг усе ще можливо, але лише за умови наявності необхідних запчастин.

До списку "вінтажних" цього разу потрапили iPhone 8 та iPhone 8 Plus. Обидва не отримували оновлень програмного забезпечення з 2022 року, коли вийшла iOS 16.

Значно суворіші обмеження чекають на власників пристроїв, які потрапили до списку "застарілих". До цієї категорії відносять продукти, зняті з продажу понад сім років тому. Apple та її партнери повністю припиняють апаратне обслуговування таких гаджетів. Цього разу статус застарілих отримали три моделі ноутбуків:

11-дюймовий MacBook Air (модель початку 2015 року).

13-дюймовий MacBook Pro (модель 2017 року) з чотирма портами Thunderbolt 3.

15-дюймовий MacBook Pro (модель 2017 року).

Після отримання статусу "застарілого", ремонт пристрою стає неможливим в офіційних сервісах. Єдиний виняток стосується акумуляторів для ноутбуків Mac: їхня заміна може бути доступною протягом 10 років з моменту припинення продажів, але це також залежить від наявності деталей.

Зазначимо, що це не означає припинення роботи самих пристроїв. Вони лишаються функціональними й можуть використовуватися доти, доки не зламаються.