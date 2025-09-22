OpenAI работает над линейкой аппаратных устройств с интегрированным ChatGPT. По данным The Information, среди идей – умные очки, диктофон, носимый пин и колонка без экрана. Первый продукт ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года.

OpenAI рассматривает создание нескольких AI-гаджетов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Information.

Какие устройства готовит OpenAI?

Среди них – умные очки, цифровой голосовой рекордер, носимый пин и смарт-колонка без дисплея. Не все эти разработки могут дойти до финального продукта, однако компания уже сотрудничает с партнерами вроде Luxshare і Goertek, которые также работали с Apple.

Влияние Apple ощутимо и в команде: в проекте участвует бывший главный дизайнер компании Джонни Айв, а также несколько экс-топ-менеджеров Apple, перешедших в OpenAI. Это может определять подход к дизайну будущих устройств.

По предварительным планам, первый девайс может выйти в конце 2026 или в начале 2027 года. Вероятнее всего, сначала представят один продукт, а остальные появятся позже. Ожидается, что новинки будут не заменой для смартфонов или ноутбуков, а скорее дополнением к ним.

Как сообщает Techradar, вероятно, устройства смогут в режиме реального времени отвечать на вопросы в стиле ChatGPT, а также сохранять голосовые заметки или разговоры для дальнейшего анализа.

Подобные идеи уже пытались реализовать другие стартапы – в частности Rabbit R1 і Humane AI Pin, но они не стали популярными. В OpenAI надеются исправить эти ошибки и предложить лучший пользовательский опыт.

Что чаще всего спрашивают в ChatGPT?

OpenAI опубликовала первое большое исследование о своих пользователях и сценариях использования ChatGPT. В нем раскрывается, кто чаще всего обращается к чат-боту, какие темы доминируют в разговорах и как изменилась аудитория за последние годы.

На первое место вышла категория "практические советы" – от школьных заданий и фитнес-инструкций до различных советов из повседневной жизни. Она охватывает 28,3% всех диалогов. На втором месте – помощь с написанием текстов: редактирование, создание постов и писем. Третье место занимают запросы на информацию, что все больше конкурируют с поиском в Google.

Интересно, что рабочее использование постепенно уменьшилось. В июне 2024 года рабочие и личные запросы были примерно равными, но уже через год 73% составляли именно несвязанные с работой. Кодирование остается относительно небольшой частью – 4,2% чатов.