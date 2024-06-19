Врач заявил, что соцсети должны иметь предупредительные этикетки, как сигареты или алкоголь

Генеральный хирург США Вивек Мерти считает, что социальные сети должны сопровождаться предупредительными надписями об их потенциальном влиянии на здоровье, подобно предупреждениям на сигаретах и других табачных изделиях. В своей статье он говорит, что соцсети являются "важным фактором" кризиса психического здоровья подростков.

Вредные соцсети

"Пришло время требовать размещения на платформах социальных сетей предупредительных надписей, которые бы указывали на то, что они связаны со значительным вредом для психического здоровья подростков", – пишет Мерти. "Предупредительная надпись [от] генерального хирурга, который требует решения Конгресса, будет регулярно напоминать родителям и подросткам о том, что безопасность социальных сетей не доказана".

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Это не первый раз, когда Мерти поднимает вопрос психического здоровья, связанного с социальными сетями. В прошлом году он опубликовал рекомендацию, в которой приводил аналогичные аргументы, также утверждая, что социальные медиа представляют "серьезный риск" для психического здоровья подростков.

В своей последней статье врач сослался на исследование, которое показало, что более активное использование социальных сетей связано с повышенным риском возникновения тревоги и депрессии, а также на опрос, в котором почти половина подростков сообщила, что "социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже из-за своего тела".

Как отмечает Мерти, предупредительные этикетки не могут появиться без сотрудничества с Конгрессом США, поскольку почти все крупнейшие соцсети мира принадлежат американским компаниям. И непонятно, какую поддержку он может оказать такому мероприятию, хотя законодатели по всей стране демонстрируют определенную поддержку таким вещам, как законы о проверке возраста, поскольку они стремятся бороться с социальными сетями из-за проблем с безопасностью и влиянием на детей.

Он также отмечает, что сами по себе предупредительные надписи не сделают социальные сети более безопасными, но помогут лучше информировать родителей, школы, врачей и других.

Нет ремня безопасности, который родители могли бы нажать, нет шлема, который бы щелкнул на месте, нет гарантии, что доверенные эксперты исследовали и обеспечили безопасность этих платформ для наших детей. Есть только родители и их дети, которые пытаются разобраться в этом самостоятельно, против одних из лучших продукт-инженеров и наиболее обеспеченных ресурсами компаний в мире,

– говорит Вивек Мерти.

Проблема соцсетей

Стоит отметить, что проблема негативного влияния соцсетей на психику поднимается уже давно. Мы видели многочисленные иски против интернет-компаний за причиненный вред, много исследований независимых ученых, в которых они доказывали вредное воздействие, и прочее.

Несколько лет назад бывшая работница Meta слила журналистам ряд документов компании, из которых следовало, что компания исследовала вопрос зависимости от ее соцсетей Facebook и Instagram, выявила факты привыкания и дальнейшего негативного влияния, но решила проигнорировать это и ничего не делать.

Такие сайты как Instagram могут вызвать не только зависимость от постоянного листания ленты, которая затягивает и никогда не заканчивается, но и проблемы с самооценкой у детей, которые не до конца осознают всю фальшивость увиденного. Наблюдая за "идеальной" жизнью других, "идеальными" телами, "идеальными" карьерами, они сравнивают других людей с собой, получая целый ряд комплексов и психологических травм, которые могут приводить к очень серьезным последствиям и физических болезней.