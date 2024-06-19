Лікар заявив, що соцмережі повинні мати попереджувальні етикетки, як сигарети чи алкоголь

Генеральний хірург США Вівек Мерті вважає, що соціальні мережі повинні супроводжуватися попереджувальними написами про їхній потенційний вплив на здоров'я, подібно до попереджень на сигаретах та інших тютюнових виробах. У своїй статті він каже, що соцмережі є "важливим чинником" кризи психічного здоров'я підлітків.

Шкідливі соцмережі

"Настав час вимагати розміщення на платформах соціальних мереж попереджувальних написів, які би вказували на те, що вони пов'язані зі значною шкодою для психічного здоров'я підлітків", – пише Мерті. "Попереджувальний напис [від] генерального хірурга, який вимагає рішення Конгресу, буде регулярно нагадувати батькам і підліткам про те, що безпека соціальних мереж не доведена".

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Це не перший раз, коли Мерті піднімає питання психічного здоров'я, пов'язаного з соціальними мережами. Минулого року він опублікував рекомендацію, в якій наводив аналогічні аргументи, також стверджуючи, що соціальні медіа становлять "серйозний ризик" для психічного здоров'я підлітків.

У своїй останній статті лікар послався на дослідження, яке показало, що більш активне використання соціальних мереж пов'язане з підвищеним ризиком виникнення тривоги і депресії, а також на опитування, в якому майже половина підлітків повідомила, що "соціальні мережі змушують їх відчувати себе гірше через своє тіло".

Як зазначає Мерті, попереджувальні етикетки не можуть з'явитися без співпраці з Конгресом США, оскільки майже всі найбільші соцмережі світу належать американським компаніям. І незрозуміло, яку підтримку він може надати такому заходу, хоча законодавці по всій країні демонструють певну підтримку таким речам, як закони про перевірку віку, оскільки вони прагнуть боротися з соціальними мережами через проблеми з безпекою та впливом на дітей.

Він також зазначає, що самі по собі попереджувальні написи не зроблять соціальні мережі безпечнішими, але допоможуть краще інформувати батьків, школи, лікарів та інших.

Немає ременя безпеки, який батьки могли б натиснути, немає шолома, який би клацнув на місці, немає гарантії, що довірені експерти дослідили й забезпечили безпеку цих платформ для наших дітей. Є лише батьки та їхні діти, які намагаються розібратися в цьому самостійно, проти одних із найкращих продукт-інженерів і найбільш забезпечених ресурсами компаній у світі,

– каже Вівек Мерті.

Проблема соцмереж

Варто зазначити, що проблема негативного впливу соцмереж на психіку підіймається вже давно. Ми бачили числені позови проти інтернет-компаній через спричинену шкоду, багато досліджень незалежних учених, у яких вони доводили шкідливий вплив, та інше.

Кілька років тому колишня працівниця Meta злила журналістам низку документів компанії, з яких слідувало, що компанія досліджувала питання залежності від її соцмереж Facebook та Instagram, виявила факти звикання та подальшого негативного впливу, але вирішила проігнорувати це й нічого не робити.

Такі сайти як Instagram можуть викликати не лише залежність від постійного гортання стрічки, яка затягує та ніколи не закінчується, а й проблеми з самооцінкою у дітей, які не до кінця усвідомлюють усю фальшивість побаченого. Спостерігаючи за "ідеальним" життям інших, "ідеальними" тілами, "ідеальними" кар'єрами, вони порівнюють інших людей із собою, отримуючи цілий ряд комплексів та психологічних травм, які можуть призводити до дуже серйозних наслідків і фізичних хвороб.