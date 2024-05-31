Хто найбільше поширює дезінформацію

Ще до того, як Ілон Маск перейменував Twitter на X, аналітики зібрали статистику 650 000 акаунтів у цій соцмережі. 30 травня вони нарешті опублікували результати своєї роботи, яка виявила групу суперпоширювачів дезінформації, які становлять лише 0,3 відсотка акаунтів, але відповідають за поширення 80 відсотків посилань на сайти фейкових новин.

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Хоча можна було б очікувати, що це молоді, обізнані в інтернеті люди, які автоматизують свій обмін інформацією, виявляється, що це, як правило, старі жінки, дуже схильні до натискання кнопки "ретвітнути".

Вчені ретельно підійшли до свого дослідження. Вони опиралися на акаунти, які змогли пов'язати зі списком реєстрації виборців у США, використовуючи повні імена та інформацію про місцезнаходження. Усі ці користувачі були активними на платформі напередодні виборів 2020 року.

Спочатку дослідники визначили твіти цих користувачів, що містять політичний контент, за допомогою класифікатора машинного навчання, який був попередньо перевірений людьми. Вони зосередилися на тих твітах, які містили посилання на новинні сайти. Потім ці посилання були перевірені за списком "новинних" сайтів, які, як відомо, поширювали дезінформацію про вибори.

Цей підхід має одне застереження: вони не перевіряли достовірність окремих історій, які були ретвітнуті. Хоча ці сайти могли бути постійними джерелами дезінформації, все ще існує ймовірність, що вони публікували деякі достовірні статті, які були поширені. Проте, зважаючи на розмір аудиторії, яку перевіряли, репутацію сайтів і відповідну кількість твітів, це не може бути серйозним фактором.

З цієї сукупності людей виділили 2 107 акаунтів, на які припадає 80 відсотків твітів, що посилаються на джерела дезінформації. Їх називають суперпоширювачами дезінформації. Для аналізу суперпоширювачі порівнюються з випадковою вибіркою всього населення і з тими, хто найбільше поширює посилання на надійні джерела новин.

Що з'ясувалося

У середньому по всьому твітеру лише 7% новин, якими ділилися люди, посилалися на сайти, схильні до публікації дезінформації. Більшість із них припадала на суперпоширювачів з двох причин. Одна з них полягає в тому, що вони ділилися більшою кількістю посилань на новини, ніж будь-хто інший, в середньому 16 на день порівняно з менш ніж одним у випадковій вибірці. Відносно активні користувачі знаходилися між цими двома групами, з п'ятьма посиланнями на новини на день.

З усіх посилань, що їх розповсюдили суперпоширювачі, 18% припадало на фейкові новини. Для інших активних користувачів цей показник склав лише 2% і 3% для випадкової вибірки.

Тож вчені кажуть, що своїх результатів суперпоширювачі досягли завдяки великому обсягу ретвітів, а також тому, що не отримують критики у відповідь.

Чи впливає це на щось

Дослідники також захотіли дізнатися, чи ці люди просто "кричать у порожнечу", чи їхні твіти здатні впливати на інших.

Вони виявили, що понад 5 відсотків усіх акаунтів були підписані принаймні на одного суперпоширювача .

. Твіти суперпоширювачів отримували більше відповідей, ретвітів і лайків, ніж твіти решти населення.

За оцінками дослідників, на суперпоширювачів припадає приблизно чверть посилань на дезінформаційні сайти, на які потрапляли їхні звичайні підписники.

Для понад 10 відсотків їхніх підписників вони були єдиним джерелом фейкових новин.

Отже, очевидно, що невелика група людей переважно твітить посилання на джерела дезінформації, і для багатьох користувачів вони є найбільш значущим джерелом контакту з цими сайтами. Хто ж ці люди?

Хто поширює дезінформацію

Більшість із цих 2 107 акаунтів належать жінкам – 60%.

Вони також старші, віком у середньому 58 років.

Хоча значна частина дезінформації про вибори циркулювала переважно в республіканських колах, лише 64% суперпоширювачів були зареєстрованими республіканцями, тоді як майже 20% були зареєстровані як демократи.

Учені не бралися шукати причини такого перекосу в статистиці. Але, ймовірно, це є наслідком недостатньої обізнаності в технологіях, поганого розуміння того, як працює інтернет і пропаганда, а також природної схильності довіряти. Водночас їхні читачі можуть бути схильні вважати, що старші люди – мудріші, знають більше і краще розуміються в ситуації.