Злито документ, у якому детально описується, як працює пошукове ранжування

Тільки Google завжди знав, які фактори він бере до уваги при роботі системи ранжування в Пошуку. Компанія давала користувачам лише дрібні натяки на те, яким характеристикам повинні відповідати їхні сайти, щоб піднятися на перші позиції у видачі. Імовірно, корпорація приховує детальні інструкції, щоб уникнути зловживання з боку шахраїв і недобросовісних ресурсів. На жаль, це часто призводить до того, що цілком пристойні й порядні сайти просідають і не показуються користувачам, а шахрайські й спекулятивні – навпаки злітають вище.

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Що ж, тепер ми можемо пролити більше світла на це питання, оскільки внутрішній документ компанії з'явився в інтернеті. Схоже, що стався ненавмисний витік великого файлу – Google сам випадково опублікував його на GitHub 27 березня, а розробник Ренд Фішкін встиг його проглянути, перш ніж файл зник із мережі 7 травня. Однак, оскільки індексація здійснювалася стороннім сервісом, копія документа все ще доступна.

Маючи досвід у сфері пошукової оптимізації, Фішкін стверджує, що кожен, хто працює в цій галузі, повинен ознайомитися з ним. Документ під назвою "Google API Content Warehouse" містить інформацію, пов'язану з внутрішніми API, і пояснює, які фактори та компоненти впливають на результати пошуку. Це явно означає, що документ є своєрідним чит-кодом для ранжування в Google, але він не такий простий, як здається на перший погляд.

Загальний обсяг документа становить 2 500 сторінок, і хоча деякі компоненти старіші й можуть бути вже неактуальні, інші можна класифікувати як сучасні. Власники сайтів та маркетологи можуть отримати приблизне уявлення про те, що працює чи не працює у їхніх налаштуваннях SEO, роботі самого сайту та якості контенту, і які фактори є вирішальними для ранжування в пошуковій видачі.

Фішкін у своєму звіті пише, що "документи були підтверджені як автентичні колишніми співробітниками Google".

Нас обманули

Представники SEO-індустрії, які вже встигли ознайомитися з документом, стверджують, що деякі минулі заяви Google суперечать тому, що зазначено в документі. Наприклад, про авторитетність домену і про те, як він може впливати на результати пошуку.

Крім того, з документу слідує, що вміст і посилання у вашій статті на сайті є вторинними, а більшу вагу відіграє поведінка користувачів. Наприклад, якщо багато людей у ​​районі шукають якусь подію, прокручуючи сторінки з посиланнями, а потім натискають на одне з посилань внизу, то Google побачить це і швидко підніме саме цей лінк вище, розуміючи, що саме це цікаво людям за конкретним запитом. Навіть якби стаття у Вікіпедії про цю подію була більш інформативною, чи хтось вклав значні кошти в створення посилань та оптимізацію вмісту в іншому матеріалі, малоймовірно, що вони зможуть перевершити сигнали намірів користувачів, розраховані на основі запитів і кліків.

Це великою мірою означає, що заголовки сторінок дуже важливі, адже люди реагують саме на них, коли ґуґлять щось.

Важливими також є впізнаваність вашого бренду поза межами Google (так, компанія має спеціальні інструменти для відслідковування вашої присутності в мережі, розпізнаючи логотипи чи інший візуальний контент), публічність, довіра, навігаційний попит, репутація та низка інших категорій, про які компанія ніколи не згадувала.

Ознайомитися з детальним звітом можна за цим посиланням, а також в цьому аналізі від спеціаліста з API Майка Кінга.

Компанія не зробила жодної заяви у відповідь на витік документів. У березні Google випустив велике оновлення Пошуку, яке ставить "корисний" контент вище стандартного. Алгоритми в основному працюють таким чином, що оцінюють і визначають, чи була конкретна сторінка на сайті створена для того, щоб задовольнити пошукову систему або людей.

Відкриття Фішкіна містить детальну інформацію про документ та ключові висновки, які можуть допомогти власникам сторінок піднятися вище в пошуку.