Вредные соцсети

"Пришло время требовать размещения на платформах социальных сетей предупредительных надписей, которые бы указывали на то, что они связаны со значительным вредом для психического здоровья подростков", – пишет Мерти. "Предупредительная надпись [от] генерального хирурга, который требует решения Конгресса, будет регулярно напоминать родителям и подросткам о том, что безопасность социальных сетей не доказана".

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Это не первый раз, когда Мерти поднимает вопрос психического здоровья, связанного с социальными сетями. В прошлом году он опубликовал рекомендацию, в которой приводил аналогичные аргументы, также утверждая, что социальные медиа представляют "серьезный риск" для психического здоровья подростков.

В своей последней статье врач сослался на исследование, которое показало, что более активное использование социальных сетей связано с повышенным риском возникновения тревоги и депрессии, а также на опрос, в котором почти половина подростков сообщила, что "социальные сети заставляют их чувствовать себя хуже из-за своего тела".

Как отмечает Мерти, предупредительные этикетки не могут появиться без сотрудничества с Конгрессом США, поскольку почти все крупнейшие соцсети мира принадлежат американским компаниям. И непонятно, какую поддержку он может оказать такому мероприятию, хотя законодатели по всей стране демонстрируют определенную поддержку таким вещам, как законы о проверке возраста, поскольку они стремятся бороться с социальными сетями из-за проблем с безопасностью и влиянием на детей.

Он также отмечает, что сами по себе предупредительные надписи не сделают социальные сети более безопасными, но помогут лучше информировать родителей, школы, врачей и других.

Нет ремня безопасности, который родители могли бы нажать, нет шлема, который бы щелкнул на месте, нет гарантии, что доверенные эксперты исследовали и обеспечили безопасность этих платформ для наших детей. Есть только родители и их дети, которые пытаются разобраться в этом самостоятельно, против одних из лучших продукт-инженеров и наиболее обеспеченных ресурсами компаний в мире,

– говорит Вивек Мерти.

Проблема соцсетей

Стоит отметить, что проблема негативного влияния соцсетей на психику поднимается уже давно. Мы видели многочисленные иски против интернет-компаний за причиненный вред, много исследований независимых ученых, в которых они доказывали вредное воздействие, и прочее.

Несколько лет назад бывшая работница Meta слила журналистам ряд документов компании, из которых следовало, что компания исследовала вопрос зависимости от ее соцсетей Facebook и Instagram, выявила факты привыкания и дальнейшего негативного влияния, но решила проигнорировать это и ничего не делать.

Такие сайты как Instagram могут вызвать не только зависимость от постоянного листания ленты, которая затягивает и никогда не заканчивается, но и проблемы с самооценкой у детей, которые не до конца осознают всю фальшивость увиденного. Наблюдая за "идеальной" жизнью других, "идеальными" телами, "идеальными" карьерами, они сравнивают других людей с собой, получая целый ряд комплексов и психологических травм, которые могут приводить к очень серьезным последствиям и физических болезней.