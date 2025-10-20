Детали собрал 24 Канал.

Что известно о сбое в Telegram сегодня, 20 октября?

Журналисты 24 Канала пока не заметили проблем ни с работой приложения, ни ПК-версии.

В то же время в сети пишут, что:

не открываются чаты;

не отправляются сообщения;

не загружаются медиа.

Читатели 24 Канала также говорят, что работа Telegram вечером 20 октября корректна.



Не все заметили сбой / Скриншот 24 Канала

Вы также можете оставить свой голос в нашем опросе.



Сбой в Telegram в мире / Скриншот 24 Канала

Судя по данным на сайте Downdetector, проблемы продолжаются чуть ли не весь вечер, они затронули разные страны. Больше всего жалоб на соединение с сервером и работой приложения.



Сбой в Telegram в Украине / Скриншот 24 Канала

Украинские пользователи жалуются на работу приложения. Проблемы начались позже, чем в мире, – около восьми вечера.

В Downdetector предположили, что это может быть связано с проблемами веб-сервисов Amazon.

Какой сбой был в Amazon?