Детали собрал 24 Канал.
Что известно о сбое в Telegram сегодня, 20 октября?
Журналисты 24 Канала пока не заметили проблем ни с работой приложения, ни ПК-версии.
В то же время в сети пишут, что:
- не открываются чаты;
- не отправляются сообщения;
- не загружаются медиа.
Читатели 24 Канала также говорят, что работа Telegram вечером 20 октября корректна.
Не все заметили сбой / Скриншот 24 Канала
Сбой в Telegram в мире / Скриншот 24 Канала
Судя по данным на сайте Downdetector, проблемы продолжаются чуть ли не весь вечер, они затронули разные страны. Больше всего жалоб на соединение с сервером и работой приложения.
Сбой в Telegram в Украине / Скриншот 24 Канала
Украинские пользователи жалуются на работу приложения. Проблемы начались позже, чем в мире, – около восьми вечера.
В Downdetector предположили, что это может быть связано с проблемами веб-сервисов Amazon.
Какой сбой был в Amazon?
- 20 октября "легло" очень много сервисов и сайтов. Оказалось, что причина была в сбоях на Amazon Web Services – серверах, которые обеспечивают работу сайтов.
- Проблемы ощутили все компании, которые работают на восточном побережье США, и не только они. Например, в Украине не работал мессенджер Signal.
- Список сервисов и сайтов, которые испытали проблемы, впечатляет. Это собственно сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американское приложение McDonald's, Hulu, Disney+, Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американские мобильные операторы T-Mobile, AT&T и Verizon, искусственный интеллект CharacterAI, издание New York Times и агентство Associated Press, криптовалютный сервис Coinbase и Canva.
- Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite и Roblox не запускали игры.
- А еще не работали сайт британской налоговой службы HMRC и ряд банков в США и Великобритании, также сервис для корпоративных коммуникаций Slack.
- Впоследствии сообщили, что проблема была с региональным шлюзом на восточном побережье США. Ее устранили.