Детали собрал 24 Канал.

Что известно о сбое в Telegram сегодня, 20 октября?

Журналисты 24 Канала пока не заметили проблем ни с работой приложения, ни ПК-версии.

В то же время в сети пишут, что:

  • не открываются чаты;
  • не отправляются сообщения;
  • не загружаются медиа.

Читатели 24 Канала также говорят, что работа Telegram вечером 20 октября корректна.


Не все заметили сбой / Скриншот 24 Канала

Сбой в Telegram в мире / Скриншот 24 Канала

Судя по данным на сайте Downdetector, проблемы продолжаются чуть ли не весь вечер, они затронули разные страны. Больше всего жалоб на соединение с сервером и работой приложения.


Сбой в Telegram в Украине / Скриншот 24 Канала

Украинские пользователи жалуются на работу приложения. Проблемы начались позже, чем в мире, – около восьми вечера.

В Downdetector предположили, что это может быть связано с проблемами веб-сервисов Amazon.

Какой сбой был в Amazon?

  • 20 октября "легло" очень много сервисов и сайтов. Оказалось, что причина была в сбоях на Amazon Web Services – серверах, которые обеспечивают работу сайтов.
  • Проблемы ощутили все компании, которые работают на восточном побережье США, и не только они. Например, в Украине не работал мессенджер Signal.
  • Список сервисов и сайтов, которые испытали проблемы, впечатляет. Это собственно сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американское приложение McDonald's, Hulu, Disney+, Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американские мобильные операторы T-Mobile, AT&T и Verizon, искусственный интеллект CharacterAI, издание New York Times и агентство Associated Press, криптовалютный сервис Coinbase и Canva.
  • Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite и Roblox не запускали игры.
  • А еще не работали сайт британской налоговой службы HMRC и ряд банков в США и Великобритании, также сервис для корпоративных коммуникаций Slack.
  • Впоследствии сообщили, что проблема была с региональным шлюзом на восточном побережье США. Ее устранили.