Деталі зібрав 24 Канал.
Дивіться також Україна зміцнює цифровий суверенітет: у Чорному морі прокладуть інтернет-маршрут в обхід Росії
Що відомо про збій у Telegram сьогодні, 20 жовтня?
Журналісти 24 Каналу наразі не помітили проблем ані з роботою застосунку, ані ПК-версії.
Водночас у мережі пишуть, що:
- не відкриваються чати;
- не відправляються повідомлення;
- не завантажуються медіа.
Читачі 24 Каналу також говорять, що робота Telegram увечері 20 жовтня коректна.
Не всі помітили збій / Скриншот 24 Каналу
Ви також можете залишити свій голос у нашому опитуванні.
Збій у Telegram у світі / Скриншот 24 Каналу
Судячи з даних на сайті Downdetector, проблеми тривають чи не весь вечір, вони зачепили різні країни. Найбільше скарг на з'єднання з сервером і роботою застосунку.
Збій у Telegram в Україні / Скриншот 24 Каналу
Українські користувачі скаржаться на роботу застосунку. Проблеми почалися пізніше, ніж у світі, – близько восьмої вечора.
У Downdetector припустили, що це може бути пов'язано з проблемами вебсервісів Amazon.
Цікаво знати Одна помилка, що зупиняє світ: 8 найбільших збоїв, які пережив інтернет
Який збій був в Amazon?
20 жовтня "лягло" дуже багато сервісів і сайтів. Виявилося, що причина була в збоях на Amazon Web Services – серверах, які забезпечують роботу сайтів.
Проблеми відчули всі компанії, які працюють на східному узбережжі США, і не тільки вони. Наприклад, в Україні не працював месенджер Signal.
Список сервісів і сайтів, які зазнали проблем, вражає. Це власне сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американський застосунок McDonald's, Hulu, Disney+, Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американські мобільні оператори T-Mobile, AT&T і Verizon, штучний інтелект CharacterAI, видання New York Times й агентство Associated Press, криптовалютний сервіс Coinbase і Canva.
Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite і Roblox не запускали ігри.
А ще не працювали сайт британської податкової служби HMRC і низка банків у США та Великій Британії, також сервіс для корпоративних комунікацій Slack.
Згодом повідомили, що проблема була з регіональним шлюзом на східному узбережжі США. Її усунули.