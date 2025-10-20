Яка мета нового проєкту?

Vodafone Group разом з українським оператором Vodafone Україна інвестують понад 100 мільйонів євро у створення підводної кабельної системи Kardesa, що з’єднає Україну, Болгарію, Туреччину та Грузію. Проєкт реалізується у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України та стане частиною глобального цифрового коридору, який з’єднає континенти в обхід Росії, пише 24 Канал з посиланням на допис Михайла Федорова.

Дивіться також Рада підтримала закон про Кіберсили: за що відповідатиме нова структура та які її функції

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що Kardesa зміцнить цифровий суверенітет України, а також збільшить пропускну здатність інтернет-трафіку в регіоні до 500 терабітів за секунду, зазначили на сайті Мінцифри. Це дозволить забезпечити стабільний і захищений зв’язок для державних структур, бізнесу та користувачів, а також зробить Україну центральною транзитною ланкою цифрових потоків між Європою та Азією.

Будівництво першої ділянки кабелю стартує у Болгарії у 2027 році, після чого система з’єднає Туреччину, Грузію та Україну. Роботи на українській ділянці відбуватимуться лише у міжнародно визнаних безпечних зонах та за умов стабільності в регіоні.

Хто виконає роботи?

Проєкт виконує компанія Xtera, яка спеціалізується на прокладанні високотехнологічних підводних телекомунікаційних систем у понад 60 країнах.

Підводні кабелі наразі передають близько 98% світового інтернет-трафіку, тому будівництво Kardesa стане важливим кроком у посиленні регіональної стійкості та захисту цифрової інфраструктури. У Міністерстві цифрової трансформації також наголосили, що Kardesa відкриє нові можливості для розвитку інфраструктури – від роз будови дата-центрів і точок обміну трафіком до створення робочих місць для інженерів, IT-спеціалістів і проектних менеджерів.

Таким чином, Україна отримає не лише новий канал зв’язку, але й додатковий імпульс для економічного відновлення.

Нагадаємо, компанія Meta прокладає підводний інтернет-кабель вартістю 10 мільярдів доларів, який охопить усю планету. Тим часом у різних точках світу – як під водою, так і на суші – почастішали випадки пошкоджень інтернет-кабелів. Проте Meta планує розташування свого так, щоб уникати геополітичних гарячих точок.