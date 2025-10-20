Какова цель нового проекта?

Vodafone Group вместе с украинским оператором Vodafone Украина инвестируют более 100 миллионов евро в создание подводной кабельной системы Kardesa, что соединит Украину, Болгарию, Турцию и Грузию. Проект реализуется в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и станет частью глобального цифрового коридора, который соединит континенты в обход России, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Михаила Федорова.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что Kardesa укрепит цифровой суверенитет Украины, а также увеличит пропускную способность интернет-трафика в регионе до 500 терабит в секунду, отметили на сайте Минцифры. Это позволит обеспечить стабильную и защищенную связь для государственных структур, бизнеса и пользователей, а также сделает Украину центральным транзитным звеном цифровых потоков между Европой и Азией.

Строительство первого участка кабеля стартует в Болгарии в 2027 году, после чего система соединит Турцию, Грузию и Украину. Работы на украинском участке будут проходить только в международно признанных безопасных зонах и в условиях стабильности в регионе.

Кто выполнит работы?

Проект выполняет компания Xtera, которая специализируется на прокладке высокотехнологичных подводных телекоммуникационных систем в более чем 60 странах.

Подводные кабели сейчас передают около 98% мирового интернет-трафика, поэтому строительство Kardesa станет важным шагом в усилении региональной устойчивости и защиты цифровой инфраструктуры. В Министерстве цифровой трансформации также отметили, что Kardesa откроет новые возможности для развития инфраструктуры – от развития дата-центров и точек обмена трафиком до создания рабочих мест для инженеров, IT-специалистов и проектных менеджеров.

Таким образом, Украина получит не только новый канал связи, но и дополнительный импульс для экономического восстановления.

Напомним, компания Meta прокладывает подводный интернет-кабель стоимостью 10 миллиардов долларов, который охватит всю планету. Между тем в разных точках мира – как под водой, так и на суше – участились случаи повреждений интернет-кабелей. Однако Meta планирует расположение своего так, чтобы избегать геополитических горячих точек.