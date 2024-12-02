Детали

Согласно имеющейся сегодня информации, объявят об этом где-то в начале следующего года. Сейчас всё находится на очень ранней стадии, поэтому Meta не готова делать какие-то анонсы, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Meta является совладелицей более десятка подводных сетей. Эта сеть может стать первой, где компания будет единственной, кто полностью владеет и управляет кабелем. Google уже имеет несколько персональных сетей, тогда как Amazon и Microsoft не прокладывали собственных кабелей и являются совладельцами других.

Отмечается, что лишь несколько подрядчиков способны создать такую инфраструктуру, но сейчас многие из них заняты в других проектах с другими клиентами. Поэтому если проект и будет реализован, то, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем кабель будет проложен и подключен.

Этот шаг является весьма логичным и выгодным. Согласно подсчетам, проведенным Sandvine в апреле 2024 года, на Meta и ее услуги приходится около 10 процентов мирового использования фиксированного интернета и около 22 процентов мобильного трафика. Это гигантские цифры, которые демонстрируют необходимость в собственной подконтрольной инфраструктуре и резервных мощностях. Это подтверждается еще больше, когда становится понятно, что компания генерирует больше доходов на международных рынках, чем у себя дома, в Северной Америке.

Ожидается, что кабель проложат от восточного побережья США до Южной Африки, затем в Индию и северного побережья Австралии, прежде чем он достигнет западного побережья. В общем, длина кабеля может составить не менее 40 000 километров. Этот маршрут считается безопасным, поскольку он обходит так называемые "точки отказа", к которым относятся Красное море, Южно-Китайское море, Египет, Марсель, Малаккский и Сингапурский проливы.

Это также позволит обойти многие геополитические горячие точки. Недавно китайский коммерческий траулер перерезал два подводных кабеля в Балтийском море, тянущий свой якорь по морскому дну. Поэтому, чтобы избежать подобной участи, Meta целится на южные регионы с глубокими океанами, подальше от России и Китая.