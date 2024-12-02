Деталі

Згідно з наявною сьогодні інформацією, оголосять про це десь на початку наступного року. Зараз усе перебуває на дуже ранній стадії, тому Meta не готова робити якісь анонси, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Meta є співвласницею більше десятка підводних мереж. Ця мережа може стати першою, де компанія буде єдиною, хто повністю володіє і управляє кабелем. Google вже має кілька персональних мереж, тоді як Amazon і Microsoft не прокладали власних кабелів і є співвласниками інших.

Зазначається, що лише кілька підрядників здатні створити таку інфраструктуру, але зараз багато з них зайняті в інших проєктах з іншими клієнтами. Тож якщо проєкт і буде реалізовано, то, ймовірно, пройде кілька років, перш ніж кабель буде прокладено й під'єднано.

Цей крок є вельми логічним і вигідним. Згідно з підрахунками, проведеними Sandvine у квітні 2024 року, на Meta і її послуги припадає близько 10 відсотків світового використання фіксованого інтернету і близько 22 відсотків мобільного трафіку. Це гігантські цифри, які демонструють необхідність у власній підконтрольній інфраструктурі та резервних потужностях. Це підтверджується ще більше, коли стає зрозуміло, що компанія генерує більше доходів на міжнародних ринках, ніж у себе вдома, у Північній Америці.

Очікується, що кабель прокладуть від східного узбережжя США до Південної Африки, потім до Індії та північного узбережжя Австралії, перш ніж він досягне західного узбережжя. Загалом, довжина кабелю може становити щонайменше 40 000 кілометрів. Цей маршрут вважається безпечним, оскільки він оминає так звані "точки відмови", до який належать Червоне море, Південно-Китайське море, Єгипет, Марсель, Малаккська і Сінгапурська протоки.

Це також дозволить оминути багато геополітичних гарячих точок. Нещодавно китайський комерційний траулер перерізав два підводні кабелі в Балтійському морі, тягнучи свій якір по морському дну. Тож щоб уникнути подібної долі, Meta цілиться на південні регіони з глибокими океанами, подалі від Росії та Китаю.