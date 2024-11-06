Що сталося

Глава компанії Марк Цукерберг вже був готовий укласти угоду з оператором атомної електростанції, розташованої неподалік, щоб та постачала енергію для ЦОД, у такий спосіб уникаючи викидів парникових газів. Але минулого тижня співробітникам нібито заявили, що проштовхнути угоду тепер неможливо, оскільки на землі, зарезервованій під проєкт, виявили рідкісний вид бджіл, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Як повідомляється, Цукерберг сказав своїм співробітникам, що якби угода відбулася, Meta отримала б перший ШІ, що працює на ядерній енергії. Це все ще може стати реальністю, якщо компанія знайде спосіб, але вона повинна діяти швидко, оскільки її найбільші конкуренти також інвестують в ядерну енергетику.

У вересні Microsoft оголосила, що має намір відродити атомну електростанцію Three Mile Island, щоб забезпечити енергією свої розробки у сфері штучного інтелекту.

Тим часом Google об'єднався зі стартапом Kairos Power, щоб побудувати сім невеликих ядерних реакторів у США для живлення своїх центрів обробки даних, починаючи з 2030 року.

А ще є Amazon, яка в середині жовтня оголосила про три угоди з різними компаніями щодо будівництва невеликих модульних реакторів.

Джерело не знає, чи шукає Meta новий майданчик, де б не було тварин, що перебувають під охороною. Відомо лише, що Meta вивчає різні пропозиції щодо використання енергії без викидів, зокрема ядерної, для живлення своїх майбутніх центрів обробки даних штучного інтелекту.