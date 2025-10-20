Згідно з даними сервісу для моніторингу збоїв, Signal зазнає проблем з роботи – зокрема, з доставкою повідомлень та підключенням до серверів. Користувачі з різних країн – включно з Україною, Фінляндією та Австрією – повідомляють, що їхні месенджі або не надсилаються, або надходять із затримкою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сервіс Downdetector.

Дивіться також Хтось клонував голос держсекретаря США Марко Рубіо і записував голосові іншим посадовцям

Що саме трапилося з Signal?

На сайті офіційного статусу Signal зазначено, що сервіс "має технічні складнощі". Це означає, що сама компанія визнала масовий збій.

Наразі немає офіційного коментаря від Signal щодо причини проблем чи термінів їх усунення. Втім, скоріш за все це пов'язано із збоєм на серверах Amazon. У таких випадках користувачам рекомендують перевірити свої мережеві підключення, перезапустити додаток або зачекати кілька хвилин, оскільки подібні збої можуть бути пов’язані з інфраструктурою сервера або проблемами хмарного середовища.

Чому стався збій на серверах Amazon?

Користувачі повідомляють про проблеми у роботі численних сервісів, зокрема соцмереж, ШІ, ігор та іншого. Причина в збоях на Amazon Web Services – серверах, які забезпечують роботу сайтів. Станом на 11:48 проблеми стосуються лише регіону US-EAST-1, тобто накрили всі компанії, котрі працюють на східному узбережжі США.

Не працюють сам Amazon, Snapchat, Perplexity, HBO Max, Epic Games Store, Steam, американський застосунок McDonald's, Hulu, Disney+, спостерігаються збої в Signal, IMDb, United Airlines, Playstation Network, Reddit, американських мобільних операторів T-Mobile, AT&T і Verizon, штучного інтелекту CharacterAI, видання New York Times, криптовалютного сервісу Coinbase, Canva, а також не запускають ігри Rainbow Six Siege, Clash Royale, Fortnite і Roblox. Amazon обіцяє регулярні оновлення, зокрема випускає нові коментарі приблизно кожні 45 хвилин.