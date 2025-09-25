Жительница Вирджинии, США, выиграла значительную сумму в лотерею Powerball, воспользовавшись помощью чат-бота ChatGPT для выбора чисел. Эта история привлекла внимание не только из-за необычного способа выигрыша, но и из-за дальнейшего решения женщины относительно полученных денег, которое многих удивило.

Как искусственный интеллект помог выиграть?

Керри Эдвардс из города Мидлотиан, штат Вирджиния, не является ярой поклонницей лотерей, на самом деле она играла впервые. Не зная, какие числа выбрать, она в шутку обратилась к приложению ChatGPT на своем телефоне с просьбой посоветовать ей комбинацию. Искусственный интеллект, хоть и отметил, что все решает случай, предоставил женщине набор чисел, пишет 24 Канал со ссылкой на 7News.

Эта комбинация оказалась на удивление удачной. В розыгрыше лотереи Powerball, состоявшемся еще 8 сентября, Керри угадала четыре из пяти основных номеров, а также специальный номер Powerball.

Это принесло ей приз в размере 50 000 долларов .

. Однако, поскольку она потратила дополнительный доллар на опцию Power Play, ее выигрыш утроился и составил 150 000 долларов.

О своем успехе женщина узнала через два дня, получив оповещение на телефон во время рабочего совещания. Сначала она решила, что это мошенничество, поскольку не могла поверить в такой успех. Однако, проверив информацию, она убедилась, что действительно выиграла крупную сумму.



Керри Эдвардс получает символический гигантский чек на свой выигрыш / Фото Powerball

Что стало с деньгами?

Эдвардс рассказала, что как только она осознала свой выигрыш, то сразу поняла, что должна с ним сделать. Она заявила, что чувствует себя очень счастливым и благословенным человеком, поэтому хочет отдать все деньги, чтобы ее поступок стал примером для других. Она решила не оставлять себе ни цента, а вместо этого направить всю сумму на благотворительность.

Выигрыш был разделен на три равные части по 50 000 и пожертвован трем организациям:

Ассоциация лобно-височной дегенерации (AFTD) . Этот выбор был глубоко личным, поскольку муж Керри умер от этой болезни в 2024 году. Пожертвованием она хотела привлечь внимание к этому заболеванию и поддержать семьи, которые с ним борются.

. Этот выбор был глубоко личным, поскольку муж Керри умер от этой болезни в 2024 году. Пожертвованием она хотела привлечь внимание к этому заболеванию и поддержать семьи, которые с ним борются. Shalom Farms . Это некоммерческая ферма в Ричмонде, которая занимается вопросами продовольственной справедливости и помогает обеспечивать пищей незащищенные слои населения.

. Это некоммерческая ферма в Ричмонде, которая занимается вопросами продовольственной справедливости и помогает обеспечивать пищей незащищенные слои населения. Общество помощи ВМС и Корпусу морской пехоты. Эта организация была близка сердцу Керри, поскольку ее отец, бывший военный летчик, поддерживал ее на протяжении всей своей жизни.

"Я точно знала, что мне с этим делать. Я знала, что мне нужно все раздать, и я хочу, чтобы это стало примером того, как другие люди, когда они благословлены, могут благословлять других людей. Это, несомненно, поможет тем, кто в этом нуждается, и я благодарна за возможность вернуть это обществу", – сказала победительница лотереи.

ChatGPT: от пользы до вреда

