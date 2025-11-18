Что на самом деле убило мамонтов: исследование предлагает неожиданную версию событий

Около 13 000 лет назад Северная Америка пережила внезапное похолодание, которое оказалось невыносимым даже для мамонтов. Это привело к их исчезновению вместе с другими гигантскими животными. Новое исследование проливает свет на возможную космическую причину этого события, которое в корне изменило экосистемы и судьбы древних культур.

Что произошло в конце Ледникового периода?

Примерно 12 800 лет назад, когда Земля выходила из ледникового периода и климат теплел, произошел внезапный и очень загадочный катаклизм: на планете снова резко похолодало. Этот период, длившийся около 1400 лет, известен ученым как Поздний Дриас. Это изменение климата совпало с двумя значительными событиями: массовым вымиранием более 35 видов крупных животных, включая мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров, а также исчезновением доисторической человеческой культуры Кловис в Северной Америке, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Смотрите также Физик предлагает новую радикальную теорию вымирания неандертальцев

Долгое время ученые спорили о причинах этих событий.

Одной из ведущих теорий было таяние ледниковых щитов, что привело к попаданию огромных объемов пресной холодной воды в Атлантический океан и изменения морских течений.

Другая версия указывала на вулканическую активность, но недавние исследования опровергли ее, поскольку крупное извержение произошло за 200 лет до начала похолодания.

Однако все больше доказательств подтверждают гипотезу, выдвинутую еще в 2007 году, о столкновении Земли с космическим телом. Согласно ей, причиной катастрофы стал не прямой удар, а мощный взрыв кометы в атмосфере над Северной Америкой. Этот взрыв вызвал масштабные лесные пожары, а поднявшиеся в атмосферу дым, сажа и пыль, заблокировали солнечный свет. Это привело к так называемой "ударной зиме" – резкого и длительного снижения температуры по всей планете, говорится в исследовании на страницах PLOS ONE.

Какие доказательства?

Ключевым доказательством в пользу этой теории являются находки "шокового кварца" на трех археологических стоянках культуры Кловис в США. Это зерна песка, деформированы под действием экстремального давления и температур, которые невозможно объяснить вулканической деятельностью или деятельностью человека. Такой кварц считается самым надежным индикатором космического удара при отсутствии самого кратера.

Поскольку комета, вероятно, взорвалась в воздухе, она не оставила четкого следа на поверхности, то есть кратера.

Другим важным свидетельством является аномально высокое содержание платины в осадочных породах того периода, обнаруженное в разных частях мира – от Северной и Южной Америки до Европы и Азии. Платина является редким элементом на Земле, но значительно более распространена в астероидах и кометах.

Также ученые находят частицы расплавленного стекла, образовавшиеся при мгновенном нагревании и охлаждении, что также указывает на космический инцидент.

Хотя гипотеза о комете остается предметом дискуссий, все больше научных данных свидетельствуют, что космический взрыв, если и не был единственной причиной, то сыграл решающую роль в вымирании мегафауны и упадке культуры Кловис, навсегда изменив облик нашей планеты.

Несмотря на это не все мамонты вымерли в это время. Другие представители этого вида продолжали жить на территории Европы и Азии, где, судя по всему, ситуация была не такой катастрофической, а исчезли около 10 000 лет назад, то есть примерно через 3000 лет. Последняя известная популяция жила на острове Врангеля еще примерно 4 000 лет назад.

К их исчезновению, как считается, привело сочетание нескольких факторов, в частности очередные изменения климата и сокращение среды обитания, а также охота со стороны людей. Вероятно, генетические проблемы в изолированных популяциях, которые стали следствием постепенного сокращения численности в результате взрыва кометы, также внесли свой вклад.