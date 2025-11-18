Что на самом деле убило мамонтов: исследование предлагает неожиданную версию событий
- Новое исследование поддерживает гипотезу, что космический взрыв кометы в атмосфере вызвал внезапное похолодание 12 800 лет назад, что привело к вымиранию мамонтов и других крупных животных.
- Ключевыми доказательствами этой теории являются находки "шокового кварца" и высокое содержание платины в осадочных породах, указывающие на космический инцидент.
Около 13 000 лет назад Северная Америка пережила внезапное похолодание, которое оказалось невыносимым даже для мамонтов. Это привело к их исчезновению вместе с другими гигантскими животными. Новое исследование проливает свет на возможную космическую причину этого события, которое в корне изменило экосистемы и судьбы древних культур.
Что произошло в конце Ледникового периода?
Примерно 12 800 лет назад, когда Земля выходила из ледникового периода и климат теплел, произошел внезапный и очень загадочный катаклизм: на планете снова резко похолодало. Этот период, длившийся около 1400 лет, известен ученым как Поздний Дриас. Это изменение климата совпало с двумя значительными событиями: массовым вымиранием более 35 видов крупных животных, включая мамонтов, мастодонтов и саблезубых тигров, а также исчезновением доисторической человеческой культуры Кловис в Северной Америке, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.
Долгое время ученые спорили о причинах этих событий.
- Одной из ведущих теорий было таяние ледниковых щитов, что привело к попаданию огромных объемов пресной холодной воды в Атлантический океан и изменения морских течений.
- Другая версия указывала на вулканическую активность, но недавние исследования опровергли ее, поскольку крупное извержение произошло за 200 лет до начала похолодания.
Однако все больше доказательств подтверждают гипотезу, выдвинутую еще в 2007 году, о столкновении Земли с космическим телом. Согласно ей, причиной катастрофы стал не прямой удар, а мощный взрыв кометы в атмосфере над Северной Америкой. Этот взрыв вызвал масштабные лесные пожары, а поднявшиеся в атмосферу дым, сажа и пыль, заблокировали солнечный свет. Это привело к так называемой "ударной зиме" – резкого и длительного снижения температуры по всей планете, говорится в исследовании на страницах PLOS ONE.
Какие доказательства?
- Ключевым доказательством в пользу этой теории являются находки "шокового кварца" на трех археологических стоянках культуры Кловис в США. Это зерна песка, деформированы под действием экстремального давления и температур, которые невозможно объяснить вулканической деятельностью или деятельностью человека. Такой кварц считается самым надежным индикатором космического удара при отсутствии самого кратера.
- Поскольку комета, вероятно, взорвалась в воздухе, она не оставила четкого следа на поверхности, то есть кратера.
- Другим важным свидетельством является аномально высокое содержание платины в осадочных породах того периода, обнаруженное в разных частях мира – от Северной и Южной Америки до Европы и Азии. Платина является редким элементом на Земле, но значительно более распространена в астероидах и кометах.
- Также ученые находят частицы расплавленного стекла, образовавшиеся при мгновенном нагревании и охлаждении, что также указывает на космический инцидент.
Хотя гипотеза о комете остается предметом дискуссий, все больше научных данных свидетельствуют, что космический взрыв, если и не был единственной причиной, то сыграл решающую роль в вымирании мегафауны и упадке культуры Кловис, навсегда изменив облик нашей планеты.
Несмотря на это не все мамонты вымерли в это время. Другие представители этого вида продолжали жить на территории Европы и Азии, где, судя по всему, ситуация была не такой катастрофической, а исчезли около 10 000 лет назад, то есть примерно через 3000 лет. Последняя известная популяция жила на острове Врангеля еще примерно 4 000 лет назад.
К их исчезновению, как считается, привело сочетание нескольких факторов, в частности очередные изменения климата и сокращение среды обитания, а также охота со стороны людей. Вероятно, генетические проблемы в изолированных популяциях, которые стали следствием постепенного сокращения численности в результате взрыва кометы, также внесли свой вклад.