Как усилить сигнал Wi-Fi в квартире: простые и эффективные рекомендации

Медленный Wi-Fi дома – проблема, с которой сталкиваются многие пользователи. Причин может быть несколько: от устаревшего маршрутизатора до обычного расположения оборудования. Хорошей новостью является то, что большинство способов улучшения сигнала абсолютно бесплатны или стоят недорого.

С некоторыми изменениями в настройках, оптимизацией расположения маршрутизатора и небольшими инвестициями в дополнительное оборудование можно обеспечить качественный интернет во всех комнатах, рассказывает 24 Канал. Мы собрали эффективные советы, которые помогут вам выявить проблему и решить ее.

Смотрите также Как исправить нестабильный Wi-Fi, не покупая новый роутер

Как диагностировать проблему с Wi-Fi?

Следует начать с того, чтобы понять какая скорость интернета обеспечивается по вашему тарифу. Это можно проверить в личном кабинете, или позвонив провайдеру. Далее следует провести замер скорости, поскольку не всегда указанные в тарифе показатели соответствуют реальным и на то есть несколько причин.

Рекомендуем произвести измерение с помощью популярного инструмента Speedtest.net. Идеальный вариант – сначала протестировать соединение через кабель Ethernet, который подключают непосредственно к модему. Это даст понимание, ли проблема в провайдере или в Wi-Fi.

Далее стоит запустить тест снова – один раз рядом с маршрутизатором, второй – в местах, где вы обычно пользуетесь интернетом. Дело в том, что скорость падает с расстоянием, а на стабильность и качество соединения также влияет расположение самого роутера и даже мебели в квартире.

Если скорость через кабель соответствует или мало отличается от показателей в тарифе – дело или в маршрутизаторе, или в том, как именно настроено и размещено устройство. Поэтому перейдем к тому, как лучше позиционировать роутер в помещении, чтобы получить высокие показатели соединения.

Как правильно разместить роутер в квартире?

Расположение маршрутизатора имеет критическое значение. Его стоит разместить в центральной части дома, дальше от стен и шкафов, которые блокируют сигнал. Если некоторые комнаты расположены далеко, можно экспериментировать с расположением, чтобы лучше покрыть наиболее нужные зоны, например рабочее место или то место где расположен телевизор.

Также не следует ставить роутер на уровне с полом или закрывать его на полке в шкафу. Скорее всего, вам придется монтировать его на стену, поэтому это тоже надо сделать предусмотрительно.

Во-первых – лучше, если роутер расположен горизонтально, поэтому идеальным решением будет монтаж специальной полочки для маршрутизатора. Туда также можно поместить другие устройства, вроде абонентского терминала, если у вас энергонезависимый интернет.

– лучше, если роутер расположен горизонтально, поэтому идеальным решением будет монтаж специальной полочки для маршрутизатора. Туда также можно поместить другие устройства, вроде абонентского терминала, если у вас энергонезависимый интернет. Во-вторых, вам нужно место для того, чтобы равномерно направить антенны устройства. В общем его расположение должно образовывать некий центр зонтика, который покрывает сигналом устройства, что соединяются с интернетом через Wi-Fi. Соответственно на пути этого сигнала должно быть минимум физических препятствий, ведь любая из них будет ухудшать проходимость и качество сигнала.

Почему важно обновлять прошивку роутера?

Регулярное обновление микропрограммы (firmware) маршрутизатора – это простой, но важный шаг. Более новые версии часто исправляют проблемы производительности и безопасности. Большинство современных маршрутизаторов позволяют обновляться прямо через интерфейс настроек.

Часто бывает, что все вроде настроено правильно, но со временем работа интернета почему-то ухудшается. Именно здесь и может помочь перезагрузка и обновление микропрограммы.

Старая добрая перезагрузка упомянута не зря. Очень часто именно это решает большинство проблем с производительностью, поэтому не стоит пренебрегать этим советом. Как и любая другая техника, роутер может иметь временные сбои, а перезагрузка сбрасывает все процессы и запускает их заново.

Почему настройки роутера важны?

Маршрутизатор, как радиоприемник, работает на разных каналах. Если много соседних устройств используют один и тот же канал, возникает помеха. Большинство современных маршрутизаторов имеют функцию автоматического выбора оптимального канала – эту опцию стоит активировать.

Как это сделать, можно узнать в инструкции, или просто загуглив модель и соответствующий запрос. Обычно это легко настроить благодаря интерфейсу производителя, доступ к которому осуществляется через браузер, а как это сделать точно указано в инструкции к устройству.

Большая часть современных маршрутизаторов работает на двух частотах: 2.4 ГГц і 5 ГГц.

Частота 5 ГГц предлагает более высокую скорость и меньше помех от других приборов, но имеет более короткий радиус действия. Если работаете близко к маршрутизатору, 5 ГГц будет лучшим выбором.

2,4 ГГц же имеет несколько худшие показатели качества, однако это гораздо более проницаемый сигнал и вам будет достаточно этой частоты, например, для просмотра ютуба во время ужина или мытья посуды и для этого не так важно располагать роутер так, чтобы он покрывал кухню жертвуя взамен другим более нужным местом.

Некоторые маршрутизаторы автоматически транслируют сети на обеих частотах, другие требуют ручного включения – это зависит от модели.

Кстати, благодаря полезной функции Quality of Service (QoS) вы можете самостоятельно определить приоритетные гаджеты в доме, которым нужен стабильный сигнал сети – например, рабочий ноутбук, телевизор или игровая консоль (хотя последние два лучше по возможности соединять благодаря Ethernet).

Как расширить Wi-Fi в квартире?

Если маршрутизатор имеет внутренние антенны, стоит проверить у производителя возможность установки внешних – они работают лучше. Направленные антенны можно немножко сместить в сторону где слабый сигнал. Этот вариант является одним из самых быстрых и наиболее доступных решений.

Для больших домов или квартир одного маршрутизатора часто может быть мало, но это не значит, что вам нужно покупать еще один роутер.

Выход – установить усилитель сигнала (Wi-Fi бустер). Он работает как мини маршрутизатор, перехватывает сигнал и передает его дальше, расширяя покрытие. Среди популярных моделей бустеров есть гаджеты от TP-Link, NETGEAR і Linksys.

Если же вы только планируете расположение роутера в большом помещении, лучшим вариантом будет выбор mesh Wi-Fi системы. Она состоит из нескольких устройств, которые "общаются" между собой, чтобы обеспечить оптимальный маршрут для сигнала.

Mesh-системы дороже бустеров, но и эффективнее. При выборе маршрутизатора стоит обращать внимание на поддержку Wi-Fi 6 – это более новый стандарт с лучшей производительностью. Кстати в Украине официально разрешили использовать стандарт Wi-Fi 6E, который работает в диапазоне 6 ГГц.

Как дополнительно улучшить сигнал Wi-Fi?

Если вам нужно стабильное и надежное соединение для работы, просмотра фильмов или сериалов на стриминговых платформах, или же для игровой консоли – следует помнить, что в таком случае лучше присоединить необходимый девайс через кабель Ethernet – так всегда быстрее чем через Wi-Fi.

Некоторые VPN-приложения можно установить прямо на маршрутизатор, чтобы шифровать весь трафик сети. Хотя VPN иногда замедляет соединение, он может предотвратить затормаживание из-за провайдера или атак хакеров.

Популярные варианты предлагают такие решения, как NordVPN, Surfshark и ExpressVPN. Каждая из платформ имеет собственные преимущества с точки зрения цены, скорости и качества поддержки.

Как защитить домашнюю сеть?

Ваша новая, или обновленная сеть должна быть надежно защищена. Базово стоит позаботиться о надежных паролях самой сети и роутера, к которому можно получить доступ удаленно.

Мощный пароль – не просто вопрос безопасности, но и производительности. Если соседи подключатся к вашей сети, они будут потреблять вашу пропускную способность. Вы можете самостоятельно проверить, подключился ли кто-то к вашему Wi-Fi?

Что касается пароля, то лучше выбрать протокол WPA2 вместо устаревшего WEP, а пароль составить из букв, цифр и символов, по крайней мере из восьми знаков.

Важно изменить и название сети (SSID), чтобы ее было легко распознать среди других и чтобы она не содержала названия маршрутизатора, как это часто бывает у производителей. После этого сразу же измените логин и пароль доступа к маршрутизатору, поскольку некоторые производители указывают простой стандартный пароль.

Кстати, так делают не все и часто доступ к маршрутизатору может быть проблемным даже для его владельца. Логин и пароль, скорее всего, будет указан на самом маршрутизаторе, или же в инструкции к нему.

Также стоит регулярно проверять, какие устройства подключены к сети. Если гаджеты, которые не используются, загружают данные или синхронизируются, это замедляет интернет. Временное отключение таких устройств перед важным видеозвонком или работой может улучшить стабильность соединения.

А вот скорость соединения стоит проверить у провайдера сразу. Возможно она не достаточна для удобной работы и тогда даже более новый маршрутизатор не справится. Провайдер также может проверить инфраструктуру дома на предмет проблем на своей стороне.