Wikipedia просит разработчиков ИИ платить за доступ к своим данным

Wikipedia призвала компании, работающие с искусственным интеллектом, использовать ее платный сервис Wikimedia Enterprise вместо неконтролируемого скраппинга данных. Организация объясняет, что это поможет сохранить стабильность сайта, обеспечить корректную ссылку на авторов и поддержать некоммерческую миссию проекта.

Wikimedia Foundation, которая управляет популярной онлайн-энциклопедией, опубликовала обращение к компаниям, разрабатывающим ИИ, с призывом использовать ее контент "ответственно". Организация отмечает, что генеративные системы должны корректно указывать источник информации и пользоваться официальным API, а не массовым скрапингом страниц. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wikimedia.

Смотрите также Искусственный интеллект на службе Кремля: как чат-боты стали инструментом российской пропаганды

Почему Wikipedia выступает против бесплатного сбора данных?

Для этого Wikipedia предлагает платформу Wikimedia Enterprise, которая позволяет крупным компаниям легально использовать материалы сайта в масштабах, необходимых для тренировки моделей или создания контента. Как объяснили в блоге Wikimedia, это помогает избежать чрезмерной нагрузки на серверы и одновременно финансово поддерживает некоммерческую деятельность проекта.

Как пишет Techcrunch, фонд не выдвигает юридических угроз тем, кто продолжает собирать данные через скрапинг, однако отмечает, что уже зафиксировал активность ботов, которые пытались маскироваться под обычных пользователей. В мае и июне трафик Wikipedia резко вырос именно из-за этих ИИ-ботов, тогда как реальные просмотры страниц от людей сократились на 8% в годовом измерении.

В заметке также отмечается, что генеративные ИИ-сервисы должны указывать авторство, ведь контент Wikipedia создают тысячи волонтеров. Без надлежащего признания их вклада и переходов на сайт количество активных редакторов и доноров может уменьшиться, что поставит под угрозу развитие энциклопедии.

Ранее в этом году Wikimedia Foundation обнародовала собственную AI-стратегию для редакторов. Согласно ей, Wikipedia планирует использовать искусственный интеллект для автоматизации переводов, технических и рутинных процессов, но не для замены человеческих авторов. Цель – сделать редактирование более эффективным, сохраняя главную роль сообщества.

Почему Маск создал альтернативу Википедии?

Илон Маск запустил Grokipedia – онлайн-энциклопедию, созданную его компанией xAI. Проект позиционируется как "масштабное совершенствование" Wikipedia, однако уже вызвал споры из-за смещения акцентов в подаче информации. В отличие от оригинала, Grokipedia демонстрирует другой подход к описанию спорных тем и персон.

На момент запуска Grokipedia содержит около 900 тысяч статей, тогда как англоязычная Wikipedia имеет более 7 миллионов. Несмотря на широкий охват тем, в новой энциклопедии пока есть пробелы – например, отсутствует страница о Department of Government Efficiency (DOGE).