Зачем вам устройство для анализа мочи – ответ знает Withings

Французская компания Withings официально выпустила в продажу свое устройство U-Scan – домашний трекер здоровья, который анализирует мочу прямо в унитазе. Гаджет оценивает уровень гидратации, витамина C, кетонов и другие показатели, отправляя результаты в приложение Withings. Устройство стоит $350 и доступно в США и Европе.

Компания Withings впервые показала U-Scan на выставке CES 2023, и теперь устройство наконец выходит на рынок. Его устанавливают внутри унитаза – он автоматически обнаруживает мочу, отбирает образец и проводит анализ с помощью сменных картриджей. Результаты отображаются в приложении Withings, которое предлагает советы по улучшению здоровья. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Как работает Withings U-Scan и что он может отслеживать?

На старте U-Scan предлагается с двумя видами картриджей. U-Scan Nutrio анализирует питание, измеряя четыре биомаркеры – уровень гидратации, кетонов, витамина C и другие показатели. U-Scan Calci отслеживает уровень кальция, помогая контролировать состояние почек и риск образования камней. Объявленный ранее картридж для контроля репродуктивного здоровья пока не доступен.

Как пишет Engadget, ранее компания ждала одобрения FDA, однако теперь классифицирует устройство как "оздоровительный продукт", поэтому сертификация не нужна.

Цена базового набора Proactive составляет 349,95 долларов. В него входит само устройство, станция для зарядки и очистки, доступ к сервису доступ к сервису Withings Plus и один картридж Nutrio или Calci с 22 тестами – этого хватает примерно на три месяца при двух измерениях в неделю.

Расширенный набор Intensive стоит 429,95 долларов и включает два картриджа (44 теста), что позволяет проводить больше анализов. Сменные картриджи продаются отдельно: один стоит 99,95 долларов, а пара – 179,95 долларов. Их также можно получать по подписке.