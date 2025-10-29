Навіщо вам пристрій для аналізу сечі – відповідь знає Withings

Французька компанія Withings офіційно випустила у продаж свій пристрій U-Scan – домашній трекер здоров’я, який аналізує сечу прямо унітазі. Ґаджет оцінює рівень гідратації, вітаміну C, кетонів та інші показники, надсилаючи результати у застосунок Withings. Пристрій коштує $350 і доступний у США та Європі.

Компанія Withings уперше показала U-Scan на виставці CES 2023, і тепер пристрій нарешті виходить на ринок. Його встановлюють усередині унітаза – він автоматично виявляє сечу, відбирає зразок і проводить аналіз за допомогою змінних картриджів. Результати відображаються у застосунку Withings, який пропонує поради щодо покращення здоров’я. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Verge.

Дивіться також "Чекап-40+" закладений у бюджеті-2026: що він передбачає

Як працює Withings U-Scan і що він може відстежувати?

На старті U-Scan пропонується з двома видами картриджів. U-Scan Nutrio аналізує харчування, вимірюючи чотири біомаркери – рівень гідратації, кетонів, вітаміну C та інші показники. U-Scan Calci відстежує рівень кальцію, допомагаючи контролювати стан нирок і ризик утворення каменів. Оголошений раніше картридж для контролю репродуктивного здоров’я поки не доступний.

Як пише Engadget, раніше компанія чекала на схвалення FDA, однак тепер класифікує пристрій як "оздоровчий продукт", тож сертифікація не потрібна.

Ціна базового набору Proactive становить 349,95 доларів. До нього входить сам пристрій, станція для заряджання та очищення, доступ до сервісу Withings Plus і один картридж Nutrio або Calci із 22 тестами – цього вистачає приблизно на три місяці при двох вимірюваннях на тиждень.

Розширений набір Intensive коштує 429,95 доларів і включає два картриджі (44 тести), що дозволяє проводити більше аналізів. Змінні картриджі продаються окремо: один коштує 99,95 доларів, а пара – 179,95 доларів. Їх також можна отримувати за підпискою.