В Китае электромобиль Xiaomi SU7 неожиданно начал движение, хотя в салоне никого не было. Владельцы уверяют, что ничего не включали, поэтому инцидент в очередной раз поднял тему безопасности "умных" электрокаров.

Странный случай произошел 30 сентября в китайской провинции Шаньдун. Авто, по словам владельца, было припарковано возле дома, и тут оно внезапно включилось и поехало, рассказывает 24 Канал со ссылкой на CarNewsChina.

Владелец и его спутница в это время находились дома. Услышав крик женщины, мужчина выбежал на улицу, чтобы остановить авто. Сразу после этого он обратился в службу поддержки Xiaomi.

Xiaomi SU7 беглец – смотрите видео:

Что ответили в компании?

Сначала сотрудники компании предположили, что причиной стала функция дистанционного запуска двигателя со смартфона. Однако владелец эту версию отверг, заявив, что не пользовался телефоном в тот момент. В подтверждение своих слов он предоставил запись с камеры наблюдения.

Так что произошло с авто?

Впоследствии Xiaomi сообщила, что, согласно логам мобильного приложения, устройство Apple, привязано к учетной записи владельца, активировал функцию ассистента удаленной парковки (Remote Parking Assist).

Эта опция позволяет вывести машину с парковочного места с помощью смартфона. Этот случай спровоцировал споры в соцсети Weibo, о безопасности и надежности функций дистанционного управления. По мнению некоторых экспертов, подобные системы должны иметь меры предосторожности, которые не позволяют автомобилю двигаться без водителя на сиденье.

Владелец автомобиля требует, чтобы Xiaomi предоставила ему полные оригинальные логи работы системы, а не только выдержки из них. По состоянию на 3 октября компания эти данные не опубликовала. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а автомобиль не получил повреждений.

Что известно о Xiaomi SU7?

Xiaomi SU7 – это первый электромобиль от китайского технологического гиганта Xiaomi, представлен как спортивный седан. Компания Xiaomi позиционирует его как конкурента для таких моделей, как Porsche Taycan и Tesla Model S, делая акцент на высокой производительности, передовых технологиях и интеграции с собственной экосистемой устройств. Аббревиатура "SU" расшифровывается как Speed Ultra.

Автомобиль отличается элегантным и аэродинамическим дизайном. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,195 Cd, что является одним из самых низких показателей среди серийных автомобилей и способствует увеличению запаса хода. Дизайн дополняют выдвижные дверные ручки и активный задний спойлер.

Xiaomi SU7 доступен в нескольких версиях:

Базовая модель оснащена одним электродвигателем на задней оси мощностью 299 л.с. Она разгоняется до 100 км/ч за 5,28 секунды, а ее максимальная скорость ограничена 210 км/ч.

Топовая версия SU7 Max имеет полный привод и два двигателя суммарной мощностью 673 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,78 секунды, а максимальная скорость достигает 265 км/ч.

Запас хода зависит от версии. Модель SU7 Max комплектуется батареей CATL емкостью 101 кВт-ч, что обеспечивает до 800 км пробега по циклу CLTC. Благодаря 800-вольтовой архитектуре она поддерживает сверхбыструю зарядку: всего 5 минут у терминала могут добавить 220 километров запаса хода.

Базовая версия использует 400-вольтную архитектуру и батарею BYD на 73,6 кВт-ч с запасом хода до 668 километров.

Главной особенностью салона является глубокая интеграция с операционной системой HyperOS. Это позволяет объединить автомобиль со смартфонами, часами и устройствами умного дома Xiaomi в единую сеть. В центре панели приборов расположен большой 16,1-дюймовый дисплей, а за автономное вождение отвечает система Xiaomi Pilot, использующая лидар, камеры, радары и мощные чипы Nvidia Drive Orin.