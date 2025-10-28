Технологический локдаун: правительственный паралич США привел к задержке выхода новых гаджетов

Из-за длительной приостановки работы федеральных учреждений в США производители техники сталкиваются с неожиданными задержками. Без сертификации Федеральной комиссии по связи (FCC) ни одно устройство, которое излучает радиосигналы, не может официально продаваться в стране. Это уже повлияло на запуск камер, колонок и геймпадов от известных брендов.

Очередная приостановка работы правительства США привела к тому, что новые технологические продукты не могут попасть на рынок. Камера Leica M EV1, колонка WiiM Sound и контроллер Razer Raiju V3 Pro – все эти устройства уже доступны на международных рынках, но не в США. Причина проста – без одобрения FCC их запрещено продавать, а часть ведомства пока не работает. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Как правительственный паралич остановил запуск новой техники?

Любое устройство, излучающее радиосигналы, должно пройти проверку, чтобы гарантировать, что оно не мешает работе других систем. В обычных условиях это формальность, но сейчас процесс остановился. По словам Гарольда Фелда, старшего вице-президента организации Public Knowledge, производители не могут даже снять продукцию с кораблей без сертификата FCC.

Подобные задержки уже случались во время предыдущих правительственных блокировок, но нынешняя ситуация может оказаться более сложной. Даже после возобновления работы государственных органов очередь на проверку вряд ли исчезнет быстро. Фелд отмечает, что комиссия потеряла немало инженеров из-за выхода на пенсию, а новых специалистов не хватает.

Как пишет TechBuzz, ситуацию осложняют и изменения в правилах самой FCC. В сентябре ведомство лишило лицензии несколько китайских лабораторий, которые ранее тестировали устройства для американского рынка. Председатель комиссии Брендан Карр заявил, что это решение направлено на "восстановление доверия к процессу сертификации оборудования" и "защиту от иностранных угроз". Теперь компаниям приходится искать новые лаборатории, чтобы подтвердить соответствие своих устройств стандартам.

Однако это лишь временное решение. В конце октября FCC планирует рассмотреть вопрос о дальнейшем изменении списка аккредитованных лабораторий и возможном ужесточении требований безопасности. Если это произойдет, производители снова столкнутся с непредсказуемыми задержками.

Когда правила постоянно меняются, компаниям трудно планировать производство и запуск новых продуктов,

– объясняет Фелд.

До правительственного коллапса большинство производителей обычно подавали заявки на сертификацию за несколько месяцев до праздничного сезона. Теперь они вынуждены пересмотреть графики, замораживать поставки и откладывать презентации. Даже если правительство скоро возобновит работу, вернуть привычный темп рынка будет непросто - FCC пока не имеет возможности даже ответить на электронные запросы, ведь ее авто-ответчик сообщает, что комиссия не работает из-за остановки правительства.

Какие технологические гиганты помогут Трампу построить бальный зал?

Apple станет одним из доноров нового бального зала в Белом доме, который инициировал Дональд Трамп. Проект стоимостью $350 млн финансируется частными компаниями, среди которых и крупные технологические корпорации. Строительство уже началось на месте восточного крыла резиденции.

В список доноров, кроме Apple, вошли Amazon, Google, Meta , Microsoft и HP. В то же время точную сумму взноса каждой компании не разглашают.