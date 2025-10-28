Является ли OpenAI угрозой для общества?

Свою позицию сенатор Сандерс высказал в интервью изданию Axios, где на прямой вопрос, стоит ли разделить компанию под руководством Сэма Альтмана, он ответил однозначным "Да". По его мнению, общество должно осознать всю сложность ситуации, связанной с неконтролируемым развитием ИИ., пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

Основные опасения политика связаны с потенциально разрушительным влиянием искусственного интеллекта на рынок труда. Ранее в этом месяце Сандерс распространил отчет, согласно которому автоматизация и ИИ могут привести к исчезновению почти 100 миллионов рабочих мест только в США в течение следующего десятилетия. В отчете также отмечалось, что экономические выгоды от внедрения этих технологий получает преимущественно верхушка общества.

Как один из возможных путей решения проблемы, сенатор предложил ввести "налог на роботов" для крупных корпораций. Собранные средства можно было бы направить на поддержку работников, чья жизнь кардинально изменилась из-за технологической автоматизации. Впрочем, эта идея кажется довольно радикальной, особенно учитывая то, что большинство компаний до сих пор испытывают трудности с получением прибыли от использования ИИ, а некоторые даже работают себе в убыток.

Кроме экономических угроз, Сандерс обеспокоен тем, как ИИ влияет на человеческие отношения. Он вспомнил о стартапе Friend, который создал противоречивое устройство, позиционируемое как компаньон. Рекламная кампания этого гаджета в метро Нью-Йорка вызвала шквал критики и разожгла дискуссии о роли ИИ в повседневной жизни. Сенатор также выразил обеспокоенность, что исчезновение рабочих мест начального уровня из-за автоматизации закроет путь для молодежи и повредит развитию малого бизнеса и креативности в экономике.

Является ли OpenAI монополией?

В то же время вопрос о том, является ли OpenAI антиконкурентной монополией, остается дискуссионным. На рынке существуют альтернативные модели, такие как Gemini от Google и Claude от Anthropic. Кроме них есть буквально сотни меньших и совсем мелких разработчиков ИИ со всего мира, поэтому пользователи не имеют недостатка среди сервисов.

В ответ на упреки о возможной монополии, руководитель отдела политических коммуникаций OpenAI Лиз Буржуа заявила, что компания работает в отрасли, где десятилетиями доминировали крупные технологические игроки с огромными ресурсами. По ее словам, рост OpenAI свидетельствует о том, что люди находят их разработки полезными, и это является признаком здоровой конкуренции, которая предлагает потребителям лучший выбор.

Что говорят эксперты?

Другие эксперты также призывают к регуляторному вмешательству из-за опасений относительно раздувания "пузыря ИИ", который может разрушить экономику США. Асад Рамзанали, директор по вопросам политики в сфере ИИ и технологий Vanderbilt Policy Accelerator, считает, что для оздоровления рынка необходимо разделять вертикально интегрированные компании. Он указал на инвестицию производителя чипов Nvidia в OpenAI в размере 100 миллиардов долларов, о чем писало издание Bloomberg, как на пример "циклической" сделки, подпитывающей пузырь. По его мнению, производители чипов, облачные сервисы и разработчики ИИ-моделей должны быть независимыми друг от друга, а модели – конкурировать по качеству, а не благодаря поддержке триллионных спонсоров.

Стоит также отметить, что позиция Сандерса резко контрастирует с политикой Дональда Трампа, который во время своего второго срока активно поддержал ИИ, анонсировав инфраструктурный проект "Stargate" стоимостью 500 миллиардов долларов с участием OpenAI. Сандерс раскритиковал личное увлечение Трампа искусственным интеллектом в интервью Vanity Fair, вспомнив противоречивое видео, сгенерированное ИИ, которое тот опубликовал в соцсетях. В ролике, который был ответом на протесты "No Kings", Трамп летел в самолете и сбрасывал на головы протестующих что-то похожее на фекалии.