Новый отчет Берни Сандерса, независимого сенатора от Вермонта, описывает тревожную перспективу для рынка труда США. Там говорится о том, что автоматизация может уничтожить около 100 миллионов рабочих мест в течение 10 лет. По оценке автора, ИИ способен автоматизировать 89% задач работников фастфуда, 64% работы бухгалтеров и почти половину задач водителей грузовиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование политика под названием "Война олигархов Big Tech против работников".

Смотрите также Google делает щедрый подарок украинским студентам: бесплатный ИИ и хранилище

Может ли искусственный интеллект оставить без работы миллионы американцев?

Сандерс утверждает, что развитие робототехники и ИИ позволяет корпорациям снижать расходы на оплату труда и увеличивать прибыли, одновременно оставляя миллионы людей без дохода. В статье для Fox News он отметил, что такая трансформация только углубит социальное неравенство: "Богатые станут еще богаче, а обычные работники потеряют работу и средства к существованию".

Отчет был подготовлен командой Сенатского комитета по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий, который возглавляет Сандерс. Для оценки рисков автоматизации аналитики использовали ChatGPT, спросив, какие профессиональные задачи могут быть полностью или частично заменены ИИ. На основе данных о более чем 700 типах работ из Бюро трудовой статистики были сделаны обобщенные выводы о масштабах потенциальных потерь.

Впрочем, авторы признают, что точность таких прогнозов ограничена. ChatGPT не учитывает появление новых "гибридных" профессий, где люди будут работать вместе с ИИ – например, специалистов по обучению моделей или генерации промптов. В отчете указано: "Существует большая неопределенность относительно реальных возможностей ИИ и того, как правительство и рынок будут реагировать на эти изменения".

Несмотря на это, Сандерс ссылается на другие тревожные прогнозы. Руководитель Anthropic Дарио Амодей считает, что ИИ может уничтожить половину всех начальных офисных должностей уже в течение пяти лет, а глава Ford Джим Фарли прогнозирует сокращение половины белых воротничков в США за десятилетие.

В отчете также критикуется политика администрации Дональда Трампа, которая, по словам авторов, фактически отказалась от контроля за развитием ИИ, способствуя укреплению власти крупных технологических компаний. "Это должно прекратиться. Конгресс и американцы должны объединиться, чтобы гарантировать, что от внедрения ИИ выиграют работники, а не только корпорации", – заключает Сандерс.

Его беспокойство разделяет и сенатор-демократ Марк Келли, который предложил план "AI for America". Он предусматривает, что технологические компании вроде Google и OpenAI должны помочь профинансировать модернизацию энергетической инфраструктуры и поддержку работников, которые потеряют работу из-за автоматизации.

Хотя прогноз о "100 миллионах пропавших рабочих мест" выглядит спорно, авторы отчета отмечают: даже если цифры преувеличены, масштабная трансформация рынка труда неизбежна. Вопрос лишь в том, насколько быстро она произойдет – и кто сумеет выиграть от нее.

Сколько людей пользуются ChatGPT сегодня?

Во время недавнего мероприятия для разработчиков OpenAI Dev Day руководитель компании Сэм Альтман объявил, что еженедельная аудитория активных пользователей ChatGPT достигла 800 миллионов человек. Эта цифра свидетельствует о бешеной динамике роста популярности сервиса, ведь всего два месяца назад компания планировала достичь отметки в 700 миллионов, а в конце марта этот показатель составлял 500 миллионов еженедельных пользователей.

Сэм Альтман во время своего выступления подчеркнул, что искусственный интеллект за короткое время превратился из экспериментальной технологии для развлечений в мощный инструмент, который люди используют в своей повседневной работе. По его словам, вокруг технологий OpenAI уже сформировалась экосистема из 4 миллионов разработчиков, а программный интерфейс компании (API) обрабатывает более 6 миллиардов токенов ежеминутно.