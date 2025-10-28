Чи є OpenAI загрозою для суспільства?
Свою позицію сенатор Сандерс висловив в інтерв'ю виданню Axios, де на пряме запитання, чи варто розділити компанію під керівництвом Сема Альтмана, він відповів однозначним "Так". На його думку, суспільство повинно усвідомити всю складність ситуації, пов'язаної з неконтрольованим розвитком ШІ., пише 24 Канал з посиланням на Futurism.
Основні побоювання політика пов'язані з потенційно руйнівним впливом штучного інтелекту на ринок праці. Раніше цього місяця Сандерс поширив звіт, згідно з яким автоматизація та ШІ можуть призвести до зникнення майже 100 мільйонів робочих місць лише у США протягом наступного десятиліття. У звіті також зазначалося, що економічні вигоди від впровадження цих технологій отримує переважно верхівка суспільства.
Як один із можливих шляхів вирішення проблеми, сенатор запропонував запровадити "податок на роботів" для великих корпорацій. Зібрані кошти можна було б спрямувати на підтримку працівників, чиє життя кардинально змінилося через технологічну автоматизацію. Втім, ця ідея видається досить радикальною, особливо з огляду на те, що більшість компаній досі мають труднощі з отриманням прибутку від використання ШІ, а деякі навіть працюють собі в збиток.
Окрім економічних загроз, Сандерс стурбований тим, як ШІ впливає на людські стосунки. Він згадав про стартап Friend, який створив суперечливий пристрій, що позиціонується як компаньйон. Рекламна кампанія цього ґаджета в метро Нью-Йорка викликала шквал критики та розпалила дискусії про роль ШІ в повсякденному житті. Сенатор також висловив занепокоєння, що зникнення робочих місць початкового рівня через автоматизацію закриє шлях для молоді та зашкодить розвитку малого бізнесу й креативності в економіці.
Чи є OpenAI монополією?
Водночас питання про те, чи є OpenAI антиконкурентною монополією, залишається дискусійним. На ринку існують альтернативні моделі, такі як Gemini від Google та Claude від Anthropic. Крім них є буквально сотні менших і зовсім дрібних розробників ШІ з усього світу, тож користувачі не мають нестачі серед сервісів.
У відповідь на закиди про можливу монополію, керівниця відділу політичних комунікацій OpenAI Ліз Буржуа заявила, що компанія працює в галузі, де десятиліттями домінували великі технологічні гравці з величезними ресурсами. За її словами, зростання OpenAI свідчить про те, що люди знаходять їхні розробки корисними, і це є ознакою здорової конкуренції, яка пропонує споживачам кращий вибір.
Що кажуть експерти?
Інші експерти також закликають до регуляторного втручання через побоювання щодо роздування "бульбашки ШІ", яка може зруйнувати економіку США. Асад Рамзаналі, директор з питань політики у сфері ШІ та технологій Vanderbilt Policy Accelerator, вважає, що для оздоровлення ринку необхідно розділяти вертикально інтегровані компанії. Він вказав на інвестицію виробника чипів Nvidia в OpenAI у розмірі 100 мільярдів доларів, про що писало видання Bloomberg, як на приклад "циклічної" угоди, що підживлює бульбашку. На його думку, виробники чипів, хмарні сервіси та розробники ШІ-моделей мають бути незалежними одне від одного, а моделі – конкурувати за якістю, а не завдяки підтримці трильйонних спонсорів.
Варто також відзначити, що позиція Сандерса різко контрастує з політикою Дональда Трампа, який під час свого другого терміну активно підтримав ШІ, анонсувавши інфраструктурний проєкт "Stargate" вартістю 500 мільярдів доларів за участі OpenAI. Сандерс розкритикував особисте захоплення Трампа штучним інтелектом в інтерв'ю Vanity Fair, згадавши суперечливе відео, згенероване ШІ, яке той опублікував у соцмережах. У ролику, який був відповіддю на протести "No Kings", Трамп летів у літаку й скидав на голови протестувальників щось схоже на фекалії.