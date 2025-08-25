Компания SpaceX перенесла испытательный полет своей сверхтяжелой ракеты Starship. Запуск, запланированный на воскресенье, отменили буквально за полчаса до старта из-за непредвиденных технических проблем. Это уже десятый тестовый полет, который должен приблизить компанию к межпланетным миссиям.

Что помешало запуску ракеты SpaceX?

Десятый испытательный запуск гигантской ракеты Starship, который должен был состояться 24 августа 2025 года с космодрома Starbase в Техасе, был отменен в последний момент. В компании SpaceX сообщили, что причиной стали неисправности в наземных системах, которые обнаружили примерно за 30 минут до запланированного старта. Следующую попытку запуска планируют осуществить уже в ближайшее время, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Эта задержка стала еще одним эпизодом в длительной и сложной истории разработки Starship, которая в этом году столкнулась с рядом серьезных проблем. Предыдущие испытательные полеты в январе, марте и мае завершились взрывами ракет во время полета, а июньские статические огневые испытания в июне закончились взрывом ракеты прямо на стартовой площадке. Несмотря на эти неудачи, компания продолжает быстро строить новые прототипы.

Нынешний, десятый по счету, полет имеет ключевое значение. Его цель – не просто запустить ракету, но и выполнить ряд сложных задач:

Согласно плану, после старта и отделения ступеней массивный ускоритель Super Heavy должен был совершить мягкую посадку в воды Мексиканского залива для проверки резервной конфигурации двигателей.

В то же время верхняя ступень – сам корабль Starship – должен был выйти на суборбитальную траекторию, где попытался бы развернуть макеты спутников Starlink.

Наиболее ответственным этапом полета должно было стать возвращение корабля в атмосферу над Индийским океаном. Этот маневр является критическим для проверки прочности нового теплозащитного щита и аэродинамического руля, которые должны выдержать экстремальные температуры при входе в плотные слои атмосферы. Именно от успешного решения этой задачи зависит возможность многократного использования системы – ключевой цели, которую ставит Илон Маск.

Проект Starship, ракета высотой 123 метра, является центральным элементом не только для будущего бизнеса SpaceX, но и для амбициозных планов Маска по колонизации Марса. Кроме того, на эту ракету возлагает большие надежды и NASA. Поэтому каждая задержка и каждое испытание внимательно отслеживаются не только энтузиастами космоса, но и правительственными структурами.