Компанія SpaceX перенесла випробувальний політ своєї надважкої ракети Starship. Запуск, запланований на неділю, скасували буквально за пів години до старту через непередбачені технічні проблеми. Це вже десятий тестовий політ, який має наблизити компанію до міжпланетних місій.

Що завадило запуску ракети SpaceX?

Десятий випробувальний запуск гігантської ракети Starship, який мав відбутися 24 серпня 2025 року з космодрому Starbase у Техасі, було скасовано в останній момент. У компанії SpaceX повідомили, що причиною стали несправності в наземних системах, які виявили приблизно за 30 хвилин до запланованого старту. Наступну спробу запуску планують здійснити вже найближчим часом, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ця затримка стала ще одним епізодом у тривалій і складній історії розробки Starship, яка цьогоріч зіткнулася з низкою серйозних проблем. Попередні випробувальні польоти у січні, березні та травні завершилися вибухами ракет під час польоту, а червневі статичні вогневі випробування закінчилися вибухом ракети просто на стартовому майданчику. Попри ці невдачі, компанія продовжує швидко будувати нові прототипи.

Нинішній, десятий за рахунком, політ має ключове значення. Його мета – не просто запустити ракету, а й виконати низку складних завдань:

Згідно з планом, після старту та відділення ступенів масивний прискорювач Super Heavy мав здійснити м'яку посадку у води Мексиканської затоки для перевірки резервної конфігурації двигунів.

Водночас верхній ступінь – сам корабель Starship – мав вийти на суборбітальну траєкторію, де спробував би розгорнути макети супутників Starlink.

Найбільш відповідальним етапом польоту мало стати повернення корабля в атмосферу над Індійським океаном. Цей маневр є критичним для перевірки міцності нового теплозахисного щита та аеродинамічного керма, які мають витримати екстремальні температури під час входу в щільні шари атмосфери. Саме від успішного вирішення цього завдання залежить можливість багаторазового використання системи – ключової мети, яку ставить Ілон Маск.

Проєкт Starship, ракета заввишки 123 метри, є центральним елементом не лише для майбутнього бізнесу SpaceX, але й для амбітних планів Маска щодо колонізації Марса. Крім того, на цю ракету покладає великі надії й NASA. Тому кожна затримка та кожне випробування уважно відстежуються не лише ентузіастами космосу, а й урядовими структурами.