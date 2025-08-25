Що завадило запуску ракети SpaceX?

Десятий випробувальний запуск гігантської ракети Starship, який мав відбутися 24 серпня 2025 року з космодрому Starbase у Техасі, було скасовано в останній момент. У компанії SpaceX повідомили, що причиною стали несправності в наземних системах, які виявили приблизно за 30 хвилин до запланованого старту. Наступну спробу запуску планують здійснити вже найближчим часом, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Ця затримка стала ще одним епізодом у тривалій і складній історії розробки Starship, яка цьогоріч зіткнулася з низкою серйозних проблем. Попередні випробувальні польоти у січні, березні та травні завершилися вибухами ракет під час польоту, а червневі статичні вогневі випробування закінчилися вибухом ракети просто на стартовому майданчику. Попри ці невдачі, компанія продовжує швидко будувати нові прототипи.

Нинішній, десятий за рахунком, політ має ключове значення. Його мета – не просто запустити ракету, а й виконати низку складних завдань:

Згідно з планом, після старту та відділення ступенів масивний прискорювач Super Heavy мав здійснити м'яку посадку у води Мексиканської затоки для перевірки резервної конфігурації двигунів.

Водночас верхній ступінь – сам корабель Starship – мав вийти на суборбітальну траєкторію, де спробував би розгорнути макети супутників Starlink.

Найбільш відповідальним етапом польоту мало стати повернення корабля в атмосферу над Індійським океаном. Цей маневр є критичним для перевірки міцності нового теплозахисного щита та аеродинамічного керма, які мають витримати екстремальні температури під час входу в щільні шари атмосфери. Саме від успішного вирішення цього завдання залежить можливість багаторазового використання системи – ключової мети, яку ставить Ілон Маск.

Проєкт Starship, ракета заввишки 123 метри, є центральним елементом не лише для майбутнього бізнесу SpaceX, але й для амбітних планів Маска щодо колонізації Марса. Крім того, на цю ракету покладає великі надії й NASA. Тому кожна затримка та кожне випробування уважно відстежуються не лише ентузіастами космосу, а й урядовими структурами.