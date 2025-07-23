SpaceX уже провела дев'ять повномасштабних випробувань своєї гігантської ракети Starship, яка сягає майже 122 метрів у висоту та вважається найпотужнішою у світі. Проте за останні два з половиною роки компанія зіткнулася з більш ніж шістьма вибухами під час тестів, останній з яких був через проблеми з тиском в одному з резервуарів, розповідає 24 Канал з посиланням на New York Magazine.

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Два запуски на початку 2025 року призвели до падіння уламків над островами Теркс і Кайкос, що спричинило тимчасове закриття повітряного простору. Останнє випробування у травні завершилося неконтрольованим приводненням та розсипанням уламків у Мексиканській затоці через витік палива та неконтрольоване обертання ракети.

Ці невдачі змушують експертів сумніватися у життєздатності Starship як надійної платформи для космічних польотів. У матеріалі NYMag фахівці наголошують, що питання не лише в тому, чи зможе ракета успішно злетіти та повернутися цілою (це вже було реалізовано під час одного з тестових польотів), а й у тому, чи вдасться зробити це економічно вигідно та зі швидким циклом повторного використання.



Вибух Starship версії Ship 36 під час червневого випробування / Скриншот 24 Каналу

Ілон Маск зробив Starship ключовим елементом своїх планів щодо колонізації Марса, а також основою для розширення мережі супутників Starlink, яка є головним джерелом доходу компанії. На сайті SpaceX є окрема сторінка присвячена поверненню на Місяць завдяки Starship.



Ілюстративне зображення Starship на Місяці / Фото SpaceX

Проте повторювані проблеми, що призводять до вибухів, можуть свідчити про фундаментальні конструктивні недоліки і це стало зрозумілим вже після другого вибуху, який стався у березні цього року.

Як NASA залежить від успіху Starship?

Невдачі SpaceX також впливають на плани NASA, яке співпрацює з компанією Ілона Маска для використання Starship у програмі Artemis. Зокрема, ракета має доставити астронавтів на поверхню Місяця під час місії Artemis III, яка планувалася вже у 2026 році, але навряд чи буде реалізована раніше середини 2027 року.

NASA вже інвестувала понад 4 мільярди доларів у розробку варіанту Starship для посадки на Місяць, але з кожним вибухом час для досягнення мети скорочується. Також для місячних і марсіанських місій необхідно опанувати дозаправку в орбіті, що є технічно складним завданням, якого ще ніколи не виконували.



Starship вже був на орбіті, тож SpaceX має шанс виправити проблеми з кораблем / Фото SpaceX

SpaceX дотримується філософії швидкої ітерації, розглядаючи невдачі як можливість для навчання. Компанія вже довела ефективність цього підходу з ракетами Falcon 9, але Starship є набагато складнішим проєктом із вищими ставками.

Коли Starship знову полетить?

Наступне випробування, десяте за рахунком, заплановане на початок серпня 2025 року, про це Маск написав нещодавно в X. Логічно припустити, що до цієї події буде прикута особлива увага, а результати запуску можуть стати вирішальним для репутації проєкту.