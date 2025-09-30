Компания SpaceX готовится к очередному испытательному запуску своей гигантской ракеты Starship. Этот полет станет завершающим для текущей версии ракеты и проверит несколько новых технологий, которые приблизят компанию к созданию полностью многоразовой транспортной системы для межпланетных путешествий.

Когда ракета снова полетит?

Одиннадцатый испытательный полет ракеты Starship запланирован на 13 октября. Он во многом будет повторять успешную предыдущую миссию, состоявшуюся 26 августа. Тогда первая ступень, ускоритель Super Heavy, успешно приводнился в запланированной зоне в Мексиканском заливе, а вторая ступень, корабль Ship, совершил аналогичную посадку в Индийском океане у побережья Австралии, предварительно развернув восемь макетов интернет-спутников Starlink, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление SpaceX.

В новом полете цели остаются теми же: ракета снова попытается развернуть восемь макетов спутников, а ее части должны приводниться в тех же районах. В то же время SpaceX продолжает свои стресс-тесты: как и во время десятого полета, с корабля намеренно снимут несколько плиток теплозащитного экрана, чтобы проверить уязвимые места конструкции при входе в атмосферу.

Главной инновацией миссии станет испытание новой конфигурации двигателей на ускорителе Super Heavy. Для финального этапа посадки он использует пять из 33 двигателей Raptor вместо привычных трех. Это решение, по словам представителей SpaceX, добавит системе резервирования на случай внезапного отключения одного из двигателей.

В будущем именно такая схема с пятью двигателями станет стандартом для следующего поколения ускорителей Super Heavy версии 3.

Этот запуск также станет вторым для конкретного ускорителя Super Heavy, который уже летал в марте в рамках восьмой миссии. Тогда он вернулся на базу Starbase для захвата механическими манипуляторами башни, что является запланированным методом приземления для обеих ступеней ракеты во время операционных полетов.

В SpaceX отмечают, что 24 из 33 двигателей Raptor на этом ускорителе уже имеют опыт полетов. Это уже второй случай повторного использования ускорителя Super Heavy – впервые это произошло во время девятого полета 27 мая, пишет Space.

Что дальше?

Flight 11 станет последним для текущей, второй версии Starship , высота которой в собранном состоянии достигает 121 метра.

, высота которой в собранном состоянии достигает 121 метра. Следующая, третья версия, дебютирующая в двенадцатом полете, будет еще выше – 124,4 метра.

А в планах на 2027 год – версия 4, высота которой может достичь 142 метров.

Напомним, SpaceX разрабатывает Starship с амбициозной целью – помочь человечеству колонизировать Марс, что является давней мечтой основателя компании Илона Маска. Для колонистов уже создают медицинского ИИ-ассистента, а также рассматривают различные варианты для обеспечения связи, в том числе и коммуникационный спутник от стороннего производителя.