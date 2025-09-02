Зачем NASA нужна помощь частного сектора?

В течение десятилетий NASA полагалось на собственные космические аппараты для передачи данных с Марса на Землю. Орбитальные аппараты, такие как Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и MAVEN, собирают информацию с марсоходов и посадочных модулей, а затем отправляют ее через Deep Space Network. Однако эти спутники не были рассчитаны на вечную работу. Они стареют, и хотя их работоспособность пытаются поддерживать как минимум до начала 2030-х годов, со временем они неизбежно выйдут из строя из-за износа оборудования или бюджетных ограничений, пишет 24 Канал со ссылкой на SpaceNews.

Смотрите также NASA и Google создают медицинского ИИ-ассистента для марсианских колонистов

Учитывая эти риски, а также будущие амбициозные планы, включающие доставку образцов грунта с Марса и пилотируемые миссии, NASA пришло к выводу, что имеющаяся инфраструктура нуждается в обновлении и расширении. Но вместо того чтобы снова самостоятельно владеть и управлять аппаратами, агентство решило перейти на модель закупки коммуникаций как услуги, подобно тому, как оно уже делает с доставкой грузов и астронавтов на МКС.

Такой подход в других миссиях ранее стимулировал настоящую гонку между ведущими аэрокосмическими компаниями. NASA уже профинансировало 12 коротких исследований коммерческих услуг, привлекая к ним SpaceX, Lockheed Martin и Blue Origin. Например, ожидается, что SpaceX предложит решение на основе своей глобальной спутниковой сети Starlink, адаптировав ее для марсианских условий.

Отметим, что еще в 2024 году мы слышали о планах развернуть сеть Starlink на Марсе для обеспечения связи будущих колонистов, а первые намеки на это вообще достигают 2020 года.

Наиболее конкретное предложение пока представила компания Blue Origin, которая принадлежит Джеффу Безосу. Она разработала концепцию Mars Telecommunications Orbiter (MTO) – телекоммуникационного орбитального аппарата, построенного на модульной платформе Blue Ring. MTO рассматривается как высокопроизводительный космический аппарат, способный обеспечить непрерывную и высокоскоростную связь между Землей и Марсом. Он сможет одновременно поддерживать несколько каналов связи и разворачивать дополнительные малые спутники на низкой орбите Марса для поддержки старых аппаратов. Благодаря гибридной двигательной установке, сочетающей электрические и химические двигатели, MTO будет иметь высокую маневренность и сможет доставить на орбиту Марса более 1000 килограммов полезной нагрузки. Blue Origin заявляет, что готова запустить свой аппарат уже в 2028 году, чтобы поддержать миссии NASA.

Свои концепции разрабатывает и Rocket Lab, но какой-то конкретики пока нет.

NASA уже получило финансирование в размере 700 миллионов долларов на создание коммуникационного спутника. Этот переход имеет целью создать рынок услуг, где NASA будет одним из многих клиентов, а не единственным владельцем инфраструктуры, что в долгосрочной перспективе сделает освоение космоса более устойчивым и экономически эффективным.