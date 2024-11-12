Как это будет

SpaceX уже запустила тысячи спутников на орбиту Земли, а теперь изучает аналогичные планы для Марса. Компания предлагает так же создать целое созвездие аппаратов, названных "Marslink", полагаясь на уже имеющийся опыт, чтобы обеспечить будущих колонистов качественной связью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Во время недавнего заседания аналитиков из Программы исследования Марса, презентация NASA проиллюстрировала три различных предложения по созданию сетей связи на орбите Марса. Предложения включали создание созвездия Starlink, или "нескольких спутников SpaceX, размещенных на орбите Марса, чтобы обеспечить полную видимость и совместимость наземных и орбитальных средств".

Презентация NASA включала также предложения от Blue Origin и Lockheed Martin.

В рамках предложенного плана ретрансляционной сети вокруг Марса Blue Origin предлагает использовать свой орбитальный буксир Blue Ring, который предназначен для обеспечения хостинга, транспортировки, дозаправки кораблей на орбите, передачи данных и логистики, а также космических облачных вычислений. Компания готовится к тестированию Blue Ring в рамках миссии DarkSky-1 (DS-1), которая финансируется подразделением оборонных инноваций Пентагона. Точная дата запуска еще не определена.

Для своего предложения Lockheed Martin предлагает использовать MAVEN (сокращение от Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN). Космический аппарат NASA, построенный компанией Lockheed Martin, был запущен в 2013 году для изучения потерь атмосферы Марса. Для облегчения связи космический аппарат MAVEN будет переведен на орбиту связи и будет работать подобно сети радиоантенн Deep Space Network.

Презентация показывает, что NASA планирует в значительной степени полагаться на коммерческих партнеров в будущем исследовании Марса, надеясь, что частные компании помогут агентству установить устойчивое, долгосрочное человеческое присутствие на Красной планете.

NASA также работает над разработкой собственной лазерной связи для дальнего космоса, экспериментируя с оптическими системами связи, которые могут передавать данные с помощью фотонов света. Добраться до Марса — это лишь половина дела, настоящий вызов заключается в создании инфраструктуры, которая сможет поддержать будущие человеческие миссии.