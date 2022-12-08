Рештки останнього відомого тасманійського тигра знайшли в шафі музею

Австралійський музей зберігав рештки останнього відомого людству талацина у своїй шафі. Тривалий час вважалося, що його тіло назавжди втрачене.

Цю загадку розгадали Роберт Паддл і Кетрін Медлок, які готуються опублікувати своє дослідження в Australian Zoologist. Вони виявили, що останки потрапили до колекцій Тасманійського музею і художньої галереї (TMAG) в 1936 році, але до цього часу залишалися неідентифікованими.

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Що відомо

Як кажуть дослідники, знайдений тилацин не є тією самою твариною, яку раніше ідентифікували як останнього тасманійського тигра Бенджаміна, померлого в ніч з 6 на 7 вересня 1936 року в зоопарку Бомаріс. Його численні фотографії та відео – одне з небагатьох свідчень, що залишилися людству на згадку про цей вид.

За новими даними фактично останнім тилацином була стара самиця, яку спіймав мисливець Еліас Черчілль з Флорентійської долини й продав зоопарку в середині травня 1936 року.

Продаж не був зареєстрований або оприлюднений зоопарком, оскільки в той час наземний відлов був незаконним, і Черчілль міг бути оштрафований. Тилацин прожив лише кілька місяців і, коли помер, його тіло було передано до TMAG,

– розповідає Роберт Паддл.

Неясно, коли саме померла ця нова особина. Імовірно, дата її смерті буде оприлюднена в статті науковців і вона стоятиме далі в календарі, ніж день смерті Бенджаміна.

Протягом років багато музейних кураторів і дослідників безуспішно шукали ці останки, оскільки в зоологічній колекції не було зафіксовано жодного матеріалу з тилацином, датованого 1936 роком, і тому вважалося, що його тіло просто викинули.

Кетрін Медлок зазначає, що надходження тварини до музею було підтверджено неопублікованим звітом музейного таксидерміста за 1936/37 рік, в якому серед переліку зразків, над якими працювали протягом року, згадується тилацин. Це призвело до перегляду всіх шкур і скелетів тилацинів у колекції, а згодом і до знахідки останньої тварини.

З'ясувалося, що з останків зняли шкіру, розчленували скелет і протягом багатьох років використовували для освітніх цілей, щоб пояснити учням анатомію тилацинів. Після цього в якийсь момент їх просто поклали до шафи й забули на десятиліття.



​Череп талацина / Тасманійський музей



​Череп талацина / Тасманійський музей

Директорка TMAG Мері Малкейхі повідомила, що шкіра і розчленований скелет останнього тасманійського тигра тепер виставлені в галереї тилацинів музею.

Тилацин являв собою велику сумчасту тварину, яка будовою тіла нагадувала собаку. Хутро прикрашали смуги, як у тигра. Цей вид хижаків був поширений по всій Австралії, але на початку 20-го століття ареал проживання зменшився до кордонів Тасманії.