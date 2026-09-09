Спека змінює шампанське – французьким виробникам дозволили підвищити міцність

Рекордно спекотне літо змусило французьких виробників шампанського змінити звичні правила. Цьогорічний урожай у регіоні зібрали надзвичайно рано, а влада дозволила тимчасово підвищити допустиму міцність напою.

2026 рік став незвичайним для виноробів французької Шампані. Через екстремальну спеку виноград почав швидше накопичувати цукор, а це безпосередньо впливає на кількість природного алкоголю, який утворюється під час виробництва вина. Про це пише Phys.

Чому шампанське цього року може бути міцнішим?

У результаті французька влада вперше дозволила виробникам шампанського виготовляти напій із вмістом алкоголю до 15%. Раніше для цього вина діяло значно суворіше обмеження – зазвичай міцність не перевищувала 13%.

Причина такого рішення пов'язана не з бажанням виробників зробити шампанське міцнішим, а з незвичайними характеристиками цьогорічного врожаю. За даними галузевої асоціації Comité Champagne, виноград через високі температури дуже швидко накопичував цукор. Під час природного процесу ферментації це означає потенційно вищий рівень алкоголю. Водночас асоціація не вважає, що рекордна спека обов'язково призведе до погіршення якості вина.

Навпаки, у заяві Comité Champagne зазначається:

Урожай уже має всі ознаки того, що з нього вийдуть чудові, можливо, навіть виняткові вина.

Тобто незвично ранній збір винограду та високі температури створюють для виноробів нові проблеми, але водночас не означають автоматичного погіршення майбутнього шампанського.

Урожай почали збирати рекордно рано

Ще однією ознакою незвичайного року стала дата початку збору винограду. Перші ягоди в Шампані почали зрізати 6 серпня 2026 року. Масовий збір стартував 17 серпня. Це приблизно на два тижні раніше, ніж у 2025 році. При цьому попередній урожай також вважався дуже раннім.

За даними Comité Champagne, урожай 2026 року став найранішим за всю історію спостережень у регіоні.

Для виноробства це важлива зміна, адже час збору винограду має безпосередній вплив на характеристики майбутнього вина. Коли ягоди довше залишаються на лозі, вони накопичують більше цукру. Високі температури можуть прискорювати цей процес. Саме це, за словами галузевих представників, і відбулося цього року.

Чи стане ранній урожай новою нормою?

Винороби вже розглядають нинішню ситуацію не як одноразове відхилення.

Максим Тубар, співголова Comité Champagne, пов'язує зміни з глобальним потеплінням. За його словами, нинішній незвичайний час збору врожаю може стати звичайним уже в найближчому майбутньому.

Тубар вважає, що ця тенденція повинна змусити виноробну галузь замислитися над тим, яким буде шампанське майбутнього.

Йдеться не лише про вміст алкоголю. Зміна температури, швидкість дозрівання винограду та дедалі більш ранні строки збору врожаю можуть поступово змінити характеристики винограду, а разом із ними й традиційний стиль вина, який десятиліттями формувався в регіоні.

Більшість виробників не робитиме шампанське 15-відсоткової міцності. Попри дозвіл підвищити максимальну допустиму міцність до 15%, це не означає, що все французьке шампанське 2026 року буде значно міцнішим. Співголова Comité Champagne Давид Шатійон наголосив, що послаблення правил стосується лише невеликої кількості виробників.

За його словами, середній показник після збору врожаю залишається нижчим за 12%. Таким чином, дозвіл на 15% є радше механізмом, який дає окремим виробникам можливість працювати з незвичайним виноградом, ніж сигналом про загальний перехід шампанського до значно вищої міцності.

Спека впливає не лише на вино

Проблеми через екстремальні температури цього року торкнулися не тільки виноробної галузі.

Французька влада також тимчасово послабила суворі правила виробництва кількох видів сирів. Причиною стали наслідки хвиль спеки, які призвели до висихання пасовищ. Це показує ширший масштаб проблеми для французького сільського господарства. Високі температури та посуха впливають одночасно на рослини, кормову базу для тварин і традиційні процеси виробництва продуктів.

Франція залишається другим найбільшим виробником вина у світі після Італії, тому зміни клімату мають для її виноробної галузі особливо велике значення.

Цьогорічна спека та посуха посилили побоювання виноградарів щодо того, як галузь пристосовуватиметься до кліматичних змін у довгостроковій перспективі.

Для Шампані питання особливо важливе через унікальність регіону та традицій виробництва. Якщо раннє дозрівання винограду справді стане постійною тенденцією, виробникам доведеться адаптуватися до нових умов, не втрачаючи характерних властивостей напою.

У 2026 році це вже призвело до історичного послаблення правила щодо максимальної міцності. Однак набагато важливішим сигналом для галузі може виявитися не саме число 15%, а те, що збір винограду дедалі раніше стає реальністю.