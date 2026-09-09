2026 год стал необычным для виноделов французской Шампани. Из-за экстремальной жары виноград начал быстрее накапливать сахар, а это напрямую влияет на количество природного алкоголя, образующегося в процессе производства вина. Об этом пишет Phys.

Почему шампанское в этом году может быть крепче?

В результате французские власти впервые разрешили производителям шампанского изготавливать напиток с содержанием алкоголя до 15%. Ранее для этого вина действовало гораздо более строгое ограничение – обычно крепость не превышала 13%.

Причина такого решения связана не с желанием производителей сделать шампанское крепче, а с необычными характеристиками урожая этого года. По данным отраслевой ассоциации Comité Champagne, из-за высоких температур виноград очень быстро накапливал сахар. В ходе естественного процесса ферментации это означает потенциально более высокий уровень алкоголя. В то же время ассоциация не считает, что рекордная жара обязательно приведет к ухудшению качества вина.

Напротив, в заявлении Comité Champagne отмечается:

Урожай уже имеет все признаки того, что с него получатся замечательные, возможно, даже исключительные вина.

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То есть необычно ранний сбор винограда и высокие температуры создают для виноделов новые проблемы, но в то же время не означают автоматического ухудшения качества будущего шампанского.

Урожай начали собирать рекордно рано

Еще одним признаком необычного года стала дата начала сбора винограда. Первые ягоды в Шампани начали срезать 6 августа 2026 года. Массовая уборка стартовала 17 августа. Это примерно на две недели раньше, чем в 2025 году. При этом предыдущий урожай также считался очень ранним.

По данным Comité Champagne, урожай 2026 года стал самым ранним за всю историю наблюдений в регионе.

Для виноделия это важное изменение, ведь время сбора винограда оказывает непосредственное влияние на характеристики будущего вина. Когда ягоды дольше остаются на лозе, они накапливают больше сахара. Высокие температуры могут ускорять этот процесс. Именно это, по словам представителей отрасли, и произошло в этом году.

Станет ли ранний урожай новой нормой?

Виноделы уже рассматривают нынешнюю ситуацию не как разовое отклонение.

Максим Тубар, сопредседатель Comité Champagne, связывает эти изменения с глобальным потеплением. По его словам, нынешнее необычное время сбора урожая может стать обычным уже в ближайшем будущем.

Тубар считает, что эта тенденция должна заставить винодельческую отрасль задуматься о том, каким будет шампанское будущего.

Речь идет не только о содержании алкоголя. Изменение температуры, скорость созревания винограда и все более ранние сроки сбора урожая могут постепенно изменить характеристики винограда, а вместе с ними и традиционный стиль вина, который десятилетиями формировался в регионе.

Большинство производителей не будет производить шампанское крепостью 15%. Несмотря на разрешение повысить максимально допустимую крепость до 15%, это не означает, что все французское шампанское 2026 года будет значительно крепче. Сопредседатель Comité Champagne Давид Шатийон подчеркнул, что ослабление правил касается лишь небольшого числа производителей.

По его словам, средний показатель после сбора урожая остается ниже 12%. Таким образом, разрешение на 15% является скорее механизмом, дающим отдельным производителям возможность работать с необычным виноградом, чем сигналом об общем переходе шампанского к значительно более высокой крепости.

Жара влияет не только на вино

Проблемы из-за экстремальных температур в этом году коснулись не только винодельческой отрасли.

Французские власти также временно ослабили строгие правила производства нескольких видов сыров. Причиной стали последствия волн жары, которые привели к высыханию пастбищ. Это свидетельствует о более широком масштабе проблемы для французского сельского хозяйства. Высокие температуры и засуха одновременно влияют на растения, кормовую базу для животных и традиционные процессы производства продуктов.

Франция остается вторым по величине производителем вина в мире после Италии, поэтому изменения климата имеют для ее винодельческой отрасли особенно большое значение.

Нынешняя жара и засуха усилили опасения виноградарей относительно того, что отрасль будет адаптироваться к климатическим изменениям в долгосрочной перспективе.

Для Шампани этот вопрос особенно важен из-за уникальности региона и традиций производства. Если раннее созревание винограда действительно станет постоянной тенденцией, производителям придется адаптироваться к новым условиям, не теряя характерных свойств напитка.

В 2026 году это уже привело к историческому ослаблению правила о максимальной крепости. Однако гораздо более важным сигналом для отрасли может оказаться не само число 15%, а то, что сбор винограда все раньше становится реальностью.