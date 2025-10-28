Чим зайнятися без світла та інтернету: ідеї для дозвілля з родиною та наодинці

В Україні через обстріли та аварії електропостачання часто припиняється — зникає світло, інтернет стає недоступним. У такі моменти важливо мати готові ідеї, як провести час із родиною або самостійно — щоб не просто чекати, а отримати задоволення від моменту без гаджетів.

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури українці знову стикаються з вимкненнями електрики та відсутністю інтернету. Але навіть у темряві можна знайти чимало способів провести час з користю. 24 Канал розібрався, чим можна зайнятись: від теплих сімейних ігор до особистих занять, які допомагають розслабитись і відпочити від гаджетів.

Які активності обрати без світла чи інтернету?

Коли поруч родина чи друзі, навіть темрява стає теплішою. Можна дістати настільні ігри — від класичних Scrabble і "Монополії" до простих карткових партій, які ніколи не набридають. Або влаштувати пікнік просто у вітальні: покривало, закуски, ліхтарики чи свічки створять затишок і трохи пригод. Атмосферу доповнить імпровізований театр — хтось читає оповідання, хтось жартує, а діти можуть підготувати власну сценку чи міні-шоу талантів.

Як пише OneGreenPlanet, якщо хочеться тиші, варто присвятити час собі. Замість безкінечної стрічки в соцмережах — паперова книга, старий журнал або блокнот, у якому давно хотілося щось записати. Можна взятися за малювання, в’язання чи інше рукоділля — такі заняття заспокоюють і повертають відчуття спокою. Якщо надворі гарна погода, прогулянка теж чудовий варіант: подивитися на небо без екранів, прислухатися до міста, що на мить стало тихішим.

Варто також бути готовими до нових відключень. Зберіть невелику "коробку спокою": настільні ігри, картки для квестів, свічки, ліхтарик, папір і олівці. Якщо є діти — зробіть із цього гру. Підготуйте домашній квест із підказками по кімнатах, щоб темрява перетворилася на пригоду, а не на привід для нудьги.

А ще можна використати цей час, щоб поговорити — просто, без поспіху. Про те, що давно відкладали, про мрії, про плани на майбутнє. Бо коли світло зникає, з’являється щось інше — справжня увага до тих, хто поруч.

Які пристрої "їдять" електроенергію навіть вимкненими?

Багато людей навіть не підозрюють, що їхні телевізори, ігрові консолі та кухонні прилади продовжують споживати електроенергію навіть після вимикання. Маленький червоний індикатор на телевізорі чи цифровий годинник на мікрохвильовій печі здаються нешкідливими, але насправді це приховані "пожирачі" енергії, які можуть становити до 10% вашого рахунку за електрику.

Деякі прилади, такі як духовки та кондиціонери, використовують пасивний режим очікування для відображення цифрового годинника або внутрішнього таймера. Такі пристрої зазвичай споживають мінімальну кількість енергії.​ Інші технології, як-от голосові розумні системи або ігрові консолі, використовують активний режим очікування. Вони можуть завантажувати контент у фоновому режимі, виконувати перевірки або лишатися готовими до миттєвого запуску, буквально слухаючи навколишній простір. Такі пристрої споживають у 5-10 разів більше електроенергії в режимі очікування порівняно з пасивним режимом.​