Штучний інтелект, навчений розпізнавати стиль великих майстрів, виявив дещо незвичне в одній із відомих робіт Рафаеля. Аналіз картини, авторство якої було предметом суперечок протягом століть, дав змогу по-новому поглянути на її історію та підтвердити деякі з давніх припущень мистецтвознавців.

Що не так із роботою майстра?

Вчені зі Сполученого Королівства та США розробили спеціальний алгоритм, щоб перевірити автентичність картин Рафаеля Санті, одного з титанів епохи Відродження. Протягом тривалого часу мистецтвознавці сперечалися, чи справді всі елементи картини "Мадонна з трояндою" (Madonna della Rosa), створеної приблизно у 1518-1520 роках, належать пензлю великого італійця. Тепер вони мають більше доказів, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Для навчання штучного інтелекту дослідники використали фотографії беззаперечно справжніх робіт Рафаеля. Нейромережа, в основі якої лежить модифікована архітектура ResNet50 від Microsoft та метод опорних векторів (SVM), навчилася розпізнавати його унікальний стиль з точністю до 98%, стверджують автори статті, опублікованої в Heritage Science. Алгоритм аналізував усе: від мазків пензля та палітри кольорів до затінення та інших дрібних деталей, які неможливо побачити неозброєним оком.

Коли ШІ проаналізував "Мадонну з трояндою" як єдине ціле, результати були неоднозначними. Тому дослідники вирішили перевірити кожну частину полотна окремо. Новий детальний аналіз показав, що обличчя Мадонни, Немовляти та Святого Іоанна справді написані Рафаелем. Однак обличчя Святого Йосипа, розташоване у верхній лівій частині картини, з високою ймовірністю було написане іншим художником. Хоча дізнатися точно, хто доклався до картини, немає змоги, дослідники мають припущення.



Картина "Мадонна з трояндою" / Фото Національного музею Прадо

Раніше деякі експерти вже висловлювали думку, що ця частина картини виконана менш майстерно, ніж решта. Імовірним автором "чужого" фрагмента міг бути Джуліо Романо, один із найталановитіших учнів Рафаеля, який часто допомагав майстру.

Це відкриття вкотре демонструє, як сучасні технології допомагають розкривати таємниці класичного мистецтва. Проте автори дослідження наголошують, що їхня розробка не покликана замінити мистецтвознавців. Процес аутентифікації творів мистецтва є комплексним і включає вивчення походження, хімічний аналіз пігментів, стан роботи та багато іншого. Проте програмне забезпечення, подібне до цього, може стати ще одним корисним інструментом у руках експертів, доповнюючи традиційні методи аналізу.