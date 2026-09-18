Шведський стартап розробив малу ШІ-модель для автономного розпізнавання й атаки цілей дронами

Шведський стартап Scaleout Systems розробив компактні моделі штучного інтелекту, які дозволяють безпілотникам автономно виявляти й атакувати бойові цілі. Нова технологія працює безпосередньо на борту дрона, що позбавляє апарат потреби підтримувати постійний зв'язок із центральним сервером.

Локальне навчання замість громіздких серверів

Дослідники з Уппсальського університету заснували компанію у 2018 році для впровадження машинного навчання у цивільні вантажівки. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну змусило розробників змінити фокус на оборонну сферу. Замість використання гігантських систем розробники застосовують компактні алгоритми комп'ютерного зору, які працюють на портативному обладнанні, пише Ars Technica.

З війною в Україні та зміною світу ми усвідомили, що ця технологія може бути дуже важливою для використання даних із датчиків, щоб забезпечити стратегічну перевагу союзникам по НАТО,

– прокоментував співзасновник та генеральний директор Scaleout Systems Андреас Хелландер.

Захист від РЕБ та автономні камікадзе

Нові алгоритми здатні донавчатися безпосередньо під час виконання бойового завдання. Модель, яку навчали у пустелі, можна швидко адаптувати до міських умов впродовж одного дня за допомогою нових даних із датчиків. Це дає змогу безпілотникам ефективно діяти навіть в умовах активного радіоелектронного глушіння.

Локальна обробка інформації також зменшує ризики, адже великі централізовані дата-центри стають вразливими цілями під час військових конфліктів.

Демонстрація роботи ШІ на борту дрона: дивіться відео

У 2025 році компанія приєдналася до оборонної програми NATO DIANA для адаптації алгоритмів під планшети пілотів, дрони та командні пункти. Зараз розробники також беруть участь у проєкті BAE Systems Bofors зі створення дешевих автономних дронів-камікадзе ALMA, які публічно випробували у січні 2026 року у Швеції.

Водночас подібні бортові рішення зі штучним інтелектом у дешевих баражуючих боєприпасах уже використовують українські військові.

Якщо алгоритми оновлюються протягом одного дня чи операції та постійно навчаються на основі поточних даних, це створює стійку перевагу,

– додав Андреас Хелландер.

Впровадження автономних систем змінює тактику ведення сучасних бойових дій, де ключову роль відіграє швидкість адаптації технологій на полі бою.