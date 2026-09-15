Чи зможемо ми розмовляти з тваринами: штучний інтелект розшифровує мову природи

Науковці з усього світу використовують штучний інтелект, щоб розшифрувати звуки кашалотів, кажанів та слонів. Нові дослідження та алгоритми машинного навчання наближають людство до розуміння мови тварин краще, ніж будь-коли раніше.

Занурення в океан та моделі мови

Як повідомляє видання LA NACION, міжнародна група дослідників з Нью-Йоркського університету, Массачусетського технологічного інституту та інших установ у межах проєкту Project CETI з 2020 року за допомогою дронів записує звуки кашалотів у глибокому океані. Ці морські ссавці видають серії клацань, які називають кодами. Вони виглядають як комбіновані смислові одиниці, і саме за допомогою алгоритмів штучного інтелекту вчені шукають у них закономірності.

Хуан Крус Бальян, редактор El Gato y la Caja та автор книжки про комунікацію тварин, зазначає, що кашалоти живуть на Землі близько 30 мільйонів років і мають нейрони, пов'язані зі складними функціями свідомості.

Людство більше ніж коли-небудь наблизилося до розуміння системи комунікації тварин завдяки застосуванню великих мовних моделей,

– каже Хуан Крус Бальян, автор дослідження та книжки про тварин.

Складні діалекти кажанів та імена слонів

Застосування ШІ показало, що спілкування у тваринному світі набагато складніше, ніж ми вважали раніше. Під час аналізу вокалізацій кажанів науковці виявили, що ці тварини звертаються до конкретних особин, висловлюють претензії щодо їжі або місця для сну, а також мають регіональні діалекти.

У випадку зі слонами дослідження зафіксували використання спеціальних звуків для звернення до окремих родичів, що дуже нагадує використання власних імен. Кашалоти також виявляють подібні соціальні та лінгвістичні особливості.

Раніше дослідники намагалися навчити тварин людської мови, як це було у відомому експерименті з шимпанзе Німом Чимпскі. Проте шимпанзе засвоїв слова, але так і не зміг опанувати синтаксис. Сучасний підхід суттєво змінився: вчені прагнуть зрозуміти власні комунікативні системи тварин, а не змушувати їх копіювати людську мову.

Великою проблемою залишається те, що штучний інтелект часто працює як чорна скринька, тому переклад може стати діалогом трьох учасників: людей, тварин та ШІ,

– додає Хуан Крус Бальян.

Попри величезний прогрес, розшифровка мови залежить від того, чи мають тварини біологічні та когнітивні здатності до синтаксису й побудови складних значень. Якщо колись нам удасться дізнатися про це, ми зможемо відтворити їхні звуки і патерни за допомогою того ж ШІ, щоб таким чином спілкуватися.