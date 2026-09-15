Занурення в океан та моделі мови

Як повідомляє видання LA NACION, міжнародна група дослідників з Нью-Йоркського університету, Массачусетського технологічного інституту та інших установ у межах проєкту Project CETI з 2020 року за допомогою дронів записує звуки кашалотів у глибокому океані. Ці морські ссавці видають серії клацань, які називають кодами. Вони виглядають як комбіновані смислові одиниці, і саме за допомогою алгоритмів штучного інтелекту вчені шукають у них закономірності.

Хуан Крус Бальян, редактор El Gato y la Caja та автор книжки про комунікацію тварин, зазначає, що кашалоти живуть на Землі близько 30 мільйонів років і мають нейрони, пов'язані зі складними функціями свідомості.

Людство більше ніж коли-небудь наблизилося до розуміння системи комунікації тварин завдяки застосуванню великих мовних моделей,

– каже Хуан Крус Бальян, автор дослідження та книжки про тварин.

Складні діалекти кажанів та імена слонів

Застосування ШІ показало, що спілкування у тваринному світі набагато складніше, ніж ми вважали раніше. Під час аналізу вокалізацій кажанів науковці виявили, що ці тварини звертаються до конкретних особин, висловлюють претензії щодо їжі або місця для сну, а також мають регіональні діалекти.

У випадку зі слонами дослідження зафіксували використання спеціальних звуків для звернення до окремих родичів, що дуже нагадує використання власних імен. Кашалоти також виявляють подібні соціальні та лінгвістичні особливості.

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Раніше дослідники намагалися навчити тварин людської мови, як це було у відомому експерименті з шимпанзе Німом Чимпскі. Проте шимпанзе засвоїв слова, але так і не зміг опанувати синтаксис. Сучасний підхід суттєво змінився: вчені прагнуть зрозуміти власні комунікативні системи тварин, а не змушувати їх копіювати людську мову.

Великою проблемою залишається те, що штучний інтелект часто працює як чорна скринька, тому переклад може стати діалогом трьох учасників: людей, тварин та ШІ,

– додає Хуан Крус Бальян.

Попри величезний прогрес, розшифровка мови залежить від того, чи мають тварини біологічні та когнітивні здатності до синтаксису й побудови складних значень. Якщо колись нам удасться дізнатися про це, ми зможемо відтворити їхні звуки і патерни за допомогою того ж ШІ, щоб таким чином спілкуватися.