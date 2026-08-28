Перша у світі швидка на сонячних батареях успішно пройшла випробування

Нідерландські студенти розробили унікальний медичний автомобіль Stella Juva, який живиться виключно від сонця. Інноваційний транспорт уже протестували в суворих умовах Кенії, де він довів свою здатність працювати як автономна мобільна клініка.

Що відомо про можливості Stella Juva

Як повідомляє CNN, проблема доступу до медичної допомоги в окремих регіонах Африки залишається гострою, а лікарні там нерідко працюють із перебоями в електропостачанні.

Щоб спробувати розв'язати ці труднощі, команда Solar Team Eindhoven, до якої входять 23 студенти Технічного університету Ейндговена та ще двох навчальних закладів Нідерландів, створила транспортний засіб Stella Juva. Розробники називають його першою у світі сонячною каретою швидкої допомоги, яка фактично працює як мобільна клініка.



Швидка допомога на сонячних батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Усередині автомобіля розмістили медичне обладнання, зокрема рентгенівський апарат, ультразвукову діагностику та холодильник для вакцин. На даху встановили сонячні панелі, які заряджають акумулятори під час руху, а під час зупинки лікарі можуть розкласти додаткові панелі, щоб збільшити площу заряджання.



Швидка допомога на сонячних батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Як пройшли випробування в Кенії

Цього місяця студенти разом із неурядовою організацією Amref Health Africa протестували машину в Кенії. Вони перевіряли, чи витримає транспорт тривалі поїздки складним рельєфом і чи зможе забезпечувати енергією медичне обладнання у віддалених поселеннях.

Загалом команда подолала понад 800 кілометрів країною. Маршрут включав поїздку до клініки в регіоні Нарок на південному заході Кенії, де взагалі немає електрики. Для цього дослідникам довелося кілька годин їхати запиленою глиняною дорогою з вибоїнами.

Ми всі були дуже приємно здивовані, адже Stella Juva відреагувала навіть краще, ніж ми очікували,

– каже студентка факультету комп'ютерних наук та інженерії Ізабелла Ваннінген.

Під час стоянки автомобіль генерував більше енергії, ніж споживав, навіть коли одночасно працювало все медичне обладнання. Хоча лікарі не застосовували апаратуру на реальних пацієнтах, розробники підрахували, що за два дні медики могли б надати допомогу приблизно 200 людям.



Швидка допомога на сонячних батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Що відомо про попередні проєкти команди

Команда Solar Team Eindhoven створює екологічний транспорт із 2013 року. Раніше студенти вже розробили кемпер Stella Vita та перший у світі позашляховик на сонячних батареях Stella Terra. Деякі їхні проєкти навіть досягли комерційного успіху.

Зокрема, випускники команди заснували стартап Lightyear, який спільно з компанією Nissan представив електромобіль із технологією сонячного заряджання.

Країна рухається до відновлюваної енергетики, і це матиме дуже важливе значення для того, як ми впроваджуватимемо її в секторі охорони здоров'я,

– зазначив Кеннеді Ваколі, експерт із питань сім'ї та репродуктивного здоров'я організації Amref Health Africa.

Попри успішні тести, впровадження таких технологій стикається з перешкодами. Головною проблемою залишається фінансування сектора охорони здоров'я в Кенії. Водночас місцеві експерти сподіваються, що успіх Stella Juva надихне інших розробників і покаже, як сонячну енергію можна використовувати для порятунку життів у віддалених регіонах.