Что известно о возможностях Stella Juva

Как сообщает CNN, проблема доступа к медицинской помощи в отдельных регионах Африки остается острой, а больницы там нередко работают с перебоями в электроснабжении.

Чтобы попытаться решить эти проблемы, команда Solar Team Eindhoven, в которую входят 23 студента Технического университета Эйндховена и еще двух учебных заведений Нидерландов, создала транспортное средство Stella Juva. Разработчики называют его первой в мире солнечной машиной скорой помощи, которая фактически работает как мобильная клиника.



"Скорая помощь" на солнечных батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Внутри автомобиля разместили медицинское оборудование, в частности рентгеновский аппарат, ультразвуковую диагностику и холодильник для вакцин. На крыше установлены солнечные панели, которые заряжают аккумуляторы во время движения, а во время остановки врачи могут разложить дополнительные панели, чтобы увеличить площадь зарядки.

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"Скорая помощь" на солнечных батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Как прошли испытания в Кении

В этом месяце студенты совместно с неправительственной организацией Amref Health Africa протестировали машину в Кении. Они проверяли, выдержит ли транспорт длительные поездки по сложному рельефу и сможет ли обеспечивать энергией медицинское оборудование в отдаленных населенных пунктах.

В общей сложности команда преодолела более 800 километров по стране. Маршрут включал поездку в клинику в регионе Нарок на юго-западе Кении, где вообще нет электричества. Для этого исследователям пришлось несколько часов ехать по пыльной глинистой дороге с выбоинами.

Мы все были очень приятно удивлены, ведь Stella Juva отреагировала даже лучше, чем мы ожидали,

– говорит студентка факультета компьютерных наук и инженерии Изабелла Ваннинген.

Во время стоянки автомобиль генерировал больше энергии, чем потреблял, даже когда одновременно работало все медицинское оборудование. Хотя врачи не применяли аппаратуру на реальных пациентах, разработчики подсчитали, что за два дня медики могли бы оказать помощь примерно 200 людям.



"Скорая помощь" на солнечных батареях / Фото Bart van Overbeeke / STE

Что известно о предыдущих проектах команды

Команда Solar Team Eindhoven создает экологичный транспорт с 2013 года. Ранее студенты уже разработали кемпер Stella Vita и первый в мире внедорожник на солнечных батареях Stella Terra. Некоторые из их проектов даже добились коммерческого успеха.

В частности, выпускники команды основали стартап Lightyear, который совместно с компанией Nissan представил электромобиль с технологией солнечной зарядки.

Страна движется в направлении возобновляемой энергетики, и это будет иметь очень важное значение для того, как мы будем внедрять ее в секторе здравоохранения,

– отметил Кеннеди Ваколи, эксперт по вопросам семьи и репродуктивного здоровья организации Amref Health Africa.

Несмотря на успешные испытания, внедрение таких технологий сталкивается с препятствиями. Главной проблемой остается финансирование сектора здравоохранения в Кении. В то же время местные эксперты надеются, что успех Stella Juva вдохновит других разработчиков и покажет, как солнечную энергию можно использовать для спасения жизней в отдаленных регионах.