Добровольці, які жили в симуляції Марса цілий рік, нарешті виходять у світ

Після 378 днів, проведених в імітації марсіанського побуту, четверо добровольців повертаються в реальне життя. Екіпаж покинув свої будинки, надруковані на 3D-принтері, ввечері 6 липня.

Деталі

Це була перша місія NASA, метою якої було дослідження здоров'я та працездатності екіпажу в умовах, максимально наближених до марсіанських. Вони жили в будинках, які теоретично можуть бути зведені колись на планеті, виконували повсякденні справи, які робитиме майбутній екіпаж колоністів, проводили наукові досліди, вирощували їжу, займалися дозвіллям.

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Планується ще дві однорічні місії, на одну з яких NASA нещодавно прийняло заявки. Вони повторять усе те саме, щоб зрозуміти, які виклики стоятимуть перед колоністами, з якими проблемами їм доведеться зіштовхнутися, що передбачити на випадок екстрених ситуацій та яким буде психологічний стан людей після тривалого часу в замкненому просторі колонії.

Екіпаж Mission 10 увійшов у середовище проживання площею 157 квадратних метрів у Космічному центрі імені Джонсона 25 червня минулого року. У ньому є житлові приміщення, наукові лабораторії, господарські кімнати й розважальні. Окрема зона з червоним ґрунтом також імітує поверхню Марса, щоб учасники могли провести живе моделювання виходу на поверхню планети, так звані місії Marswalks.

Протягом експерименту команда вчених постійно спостерігала за учасниками, а зв'язок підтримувався через канал зі спеціальною затримкою в 22 хвилини, щоб також імітувати реальні умови на Марсі.

Волонтери виходять з експерименту: відео