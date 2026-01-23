Що означають символи на USB-C і чому вони важливі

Порти USB-C виглядають однаково, але їхні можливості можуть сильно відрізнятися. Одні передають дані швидше, інші заряджають повільно або не підтримують виведення зображення. Виробники позначають ці відмінності спеціальними символами, які допомагають зрозуміти, на що здатен конкретний порт або кабель.

На перший погляд USB-C – це просто форма роз'єму, але саме значки поруч із ним визначають, що реально вміє порт. Без них складно зрозуміти, чи підходить він для швидкої передачі файлів, заряджання ноутбука або підключення монітора. Про це пише Makeuseof.

Які можливості приховують символи на USB-C?

Базовим символом USB залишається так званий тризуб – логотип, який з'явився ще на початку стандарту USB. Три промені символізують універсальність підключення різних пристроїв. Якщо біля порту є лише цей знак, він підтримує базову передачу даних, але без гарантій швидкості чи додаткових функцій.

Для швидкості передачі даних використовують позначення SuperSpeed. Маркування SS означає підтримку стандартів USB 3.0 або USB 3.1 Gen 1 зі швидкістю до 5 Гбіт/с. Якщо поруч із логотипом є SS+ і цифра 10, йдеться про USB 3.2 Gen 2, який забезпечує до 10 Гбіт/с. Такі значки можна зустріти не лише на USB-C, а й на деяких USB-A портах.

Окрему увагу привертає символ блискавки – він вказує на підтримку Thunderbolt. Thunderbolt 3 і Thunderbolt 4 працюють через USB-C і забезпечують швидкість передачі до 40 Гбіт/с. Різниця між версіями полягає в суворіших вимогах Thunderbolt 4 до мінімальної продуктивності та сумісності. Якщо на порту є блискавка, це означає максимальні можливості для роботи з док-станціями, моніторами та швидкими накопичувачами.

Заряджання – ще одна функція, де символи мають вирішальне значення. Кабелі USB-C можуть бути розраховані на 60 Вт або 240 Вт, і ці значення зазвичай вказують безпосередньо на кабелі або пакуванні. Проте навіть кабель із підтримкою 240 Вт не гарантує швидкого заряджання, якщо адаптер або сам пристрій не підтримують відповідний рівень живлення. Передача потужності регулюється стандартом USB Power Delivery, і пристрій бере лише стільки енергії, скільки здатен прийняти.

Як пише How to geek, іноді на маркуванні поєднують кілька параметрів, наприклад швидкість передачі даних і максимальну потужність. Через відсутність єдиних правил виробники позначають це по-різному, тому в складних випадках варто звертатися до інструкцій або специфікацій пристрою.

USB-C також може передавати відеосигнал. Якщо біля порту є символ DisplayPort або позначення DP, він підтримує DisplayPort Alt Mode і дозволяє напряму підключати монітор без перехідників. Порти Thunderbolt автоматично мають цю можливість, навіть якщо окремого значка немає. Деякі смартфони також підтримують виведення зображення через USB-C, але ця функція часто залишається непоміченою.

У підсумку форма роз'єму не дає повної інформації про його можливості. Символи на USB-C – це спроба навести порядок у складній екосистемі стандартів. Вони використовуються не завжди послідовно, але залишаються найкращим орієнтиром під час вибору кабелів, аксесуарів і розуміння реальних можливостей пристрою.